«Le chemin de sel»: marche ou crève

Un jour de 2013, des huissiers étaient à la porte de Moth et de Raynor. Envolée, la petite ferme dans le pays de Galles que ce couple de quinquagénaires avait transformée en gîte touristique et en gagne-pain. Disparue, la maison dans laquelle ils avaient vécu vingt ans et élevé leurs deux enfants. Ils perdront tout.

Au terme d’une bataille judiciaire de trois ans qui s’est jouée sur un détail de procédure, ils avaient été reconnus responsables des dettes après la faillite de la compagnie d’un ami d’enfance de Moth dans laquelle ils avaient investi.

Que faire ? Autant par désespoir que par nécessité, ils décident de partir en laissant le passé derrière eux et de se lancer sur le célèbre sentier côtier du sud-ouest, qui s’étend sur1013 kilomètres entre Minehead et Poole Harbour, en passant par Land’s End, à la pointe sud de l’Angleterre. Un sac à dos chacun, des sacs de couchage trop minces, une tente achetée d’occasion sur eBay, un réchaud et un exemplaire du Beowulf dans la traduction du poète Seamus Heaney.

Comme si ce n’était pas suffisant, peu de temps après, six ans après l’apparition des premiers symptômes, Moth, 53 ans, reçoit un diagnostic de dégénérescence cortico-basale, une maladie rare du cerveau qui ne lui laisse que quelques années à vivre. Qu’à cela ne tienne.

Ils persistent, ils avancent. Péniblement au début, survivant grâce à des crédits d’impôt de 75 $ qu’ils reçoivent chaque semaine. Fauchés comme les blés, peut-être aussi inconscients, ils vont connaître la faim, le froid, les douleurs, l’humidité — l’éclatante verdure de la campagne anglaise a son revers.

On a un peu l’impression qu’ils jouent leur dernière carte sur ce sentier, en larmes et en sueur, portant en plus de leur sac le poids de la culpabilité liée à leurs erreurs.

Ils vont mettre des feuilles de pissenlit dans leur riz blanc, souvent partager un sachet de thé, rêver de friands dodus, de bières fraîches et de barquettes de frites. Ils vont parfois aussi se heurter à l’hostilité de gens qui ne voient en eux qu’un couple d’itinérants, forcément sales, ivres d’autre chose que de la fatigue de la marche. Toute vérité n’est pas bonne à dire.

« Chaque vallon franchi était une victoire, chaque jour où nous avions survécu, une raison d’aborder le lendemain », écrit Raynor Winn dans Le chemin de sel, le beau récit qu’elle a tiré de cette aventure un peu folle qui les a fait traverser mines abandonnées, villages de pêcheurs transformés en usines à touristes, paysages à couper le souffle.

Au fil des kilomètres, un sentiment de liberté en vient à remplacer les douleurs du corps et celle, plus amère, d’avoir tout perdu. Contre toute attente, Moth prendra aussi du mieux, repoussant un peu la maladie.

À mi-chemin, le couple passera l’hiver dans une espèce de cabanon que lui prête une amie avant de reprendre la route, n’ayant aucune bonne raison de ne pas continuer.

Raynor Winn avait commencé à écrire ce récit pour que son mari puisse se rappeler ces jours difficiles mais heureux sur le sentier côtier. Le succès a été phénoménal : plus d’un million d’exemplaires ont été vendus en anglais.

À destination, Le chemin de sel est autant une lettre d’amour qu’un témoignage de résilience. Une ode à la nature et à la vie au grand air. Un rappel du cycle de vie et de mort dont chacun d’entre nous fait partie.

Le chemin de sel ★★★ 1/2 Raynor Winn, traduit de l’anglais par Marc Amfreville, Stock, Paris, 2023, 400 pages.