Les incertitudes autour des Espaces bleus subsistent

Le gouvernement Legault continue d’abaisser les attentes au sujet des Espaces bleus. Québec ignore quand sera terminée l’implantation du réseau muséal dans les 17 régions et à combien s’élèvera la facture. Le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, n’a même pas été en mesure de confirmer que d’autres projets seront lancés d’ici la fin du mandat, préférant se concentrer pour l’heure sur les quatre Espaces bleus qui ont déjà été annoncés.

«Estimer en ce moment ce à quoi pourrait avoir l’air la facture, alors que le déploiement va se faire sur bien des années, ça peut être hasardeux. On peut se prêter à l’exercice, mais la marge d’erreur risque d’être importante», a indiqué le ministre Lacombe durant l’étude des crédits budgétaires à l’Assemblée nationale, où il a été pressé de questions à ce sujet par les oppositions.

Annoncé en grande pompe en 2021 par le gouvernement caquiste, le projet des Espaces bleus soulève depuis le début plusieurs craintes de la part du milieu muséal. Plusieurs y voient une compétition inutile avec les musées régionaux déjà existants.

Les Espaces bleus, qui sont censés occuper des bâtiments patrimoniaux partout au Québec, ont pour mission de faire la promotion de la fierté québécoise en mettant notamment en lumière des personnages importants de l’histoire ou de la culture populaire. En deux ans, quatre Espaces bleus ont été confirmés: à Québec, à Baie-Saint-Paul, à Amos et à Percé. Aucun n’a encore ouvert ses portes, mais déjà, on parle d’importants dépassements de coûts.

Selon des révélations du quotidien Le Soleil en décembre dernier, la facture préliminaire pour les quatre projets annoncés a grimpé à 153 millions de dollars. C’est plus de la moitié de l’enveloppe de 259 millions qui a été consentie pour le moment au ministère de la Culture et au Musée de la civilisation de Québec pour l’implantation du réseau des Espaces bleus à travers le Québec. «Certainement qu’on va avoir besoin de davantage pour réaliser le déploiement des Espaces bleu dans l’ensemble des régions», a convenu le ministre, sans se commettre toutefois sur un montant précis ou un échéancier.

Où seront les prochains

En entrevue au Devoir en février dernier, Mathieu Lacombe avait d’ores et déjà fait savoir qu’il était impensable que des projets soient lancés dans les 17 régions d’ici les prochaines élections, en 2026.

En commission parlementaire mardi, le ministre a tout de même suggéré que des discussions avaient cours présentement pour l’implantation d’Espaces bleus dans d’autres régions, citant le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l’Estrie ou encore Montréal. «L’enveloppe qui nous a été accordée est amplement suffisante pour mener à terme les quatre projets qui ont été annoncés, et possiblement pour en annoncer d’autres », a-t-il glissé, sans s’engager toujours à faire de nouvelles annonces d’ici la fin de son mandat.

Or, selon nos informations, des acteurs du milieu muséal en région sentent que la mise sur pied du réseau des Espaces bleus n’est plus une priorité au ministère de la Culture. Certains projets, qui avaient été discutés l’an dernier, seraient au point mort depuis les élections. «Ça fait un petit bout qu’on sent que le ministère a ralenti la cadence», murmure-t-on.

Le premier Espace bleu doit être inauguré dans le pavillon Camille-Roy du Séminaire de Québec. Aucune date d’ouverture n’a été confirmée pour l’instant.