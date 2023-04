«Égypte. Trois mille ans sur le Nil», pour mourir le cœur léger

Il faut avoir le coeur léger pour accéder au monde de l’au-delà, selon les règles spirituelles de l’Égypte ancienne. Si c’est le cas, le dieu Anubis vous accueillera au royaume des morts. Sinon, il est toujours possible de poser un scarabée sculpté dans la pierre à l’endroit du coeur pour masquer ses tracas au jugement du dieu.

Ce sont des choses que l’on apprend en visitant la nouvelle exposition présentée par le musée Pointe-à-Callière, Égypte. 3000 ans sur le Nil, qui rassemble quelque 350 objets provenant du musée Égizio, de Turin, en Italie, et qui relate 3000 ans d’histoire.

L’Égypte antique n’était pas obsédée par la mort, mais plutôt obsédée par la vie après la mort

Contrairement à l’expo Reines d’Égypte, présentée en 2018 au même musée, aussi en collaboration avec le musée Egizio, celle-ci se glisse dans le quotidien des Égyptiens et à travers leurs classes sociales, des paysans au pharaon, l’autorité ultime jusqu’à la conquête de l’Égypte par Rome.

Les Égyptiens qui vivaient durant les millénaires qui ont précédé notre ère vivaient au rythme des crues du Nil. Ils travaillaient dans les champs et, durant la crue, se consacraient à d’autres activités. « En période de crue, la population va travailler en corvée, payée par le régime, pour édifier de grands monuments, produire différents objets pour les tombes », explique Anne Élisabeth Thibault, directrice du musée Pointe-à-Callière, qui nous fait faire la visite. Alors que les enfants commencent à y travailler dès l’âge de cinq ans, ceux issus de classes aisées apprennent à lire et à écrire. 90 % de la population travaillait dans les champs lorsque le niveau du Nil le permettait, et 40 % de la production agricole servait à garnir les tombes des morts. On s’assurait alors qu’ils soient bien nourris dans leur existence de l’au-delà. De même, 40 % du travail des artisans sera réservé à l’avenir des morts, pour ainsi dire.

Éternellement jeunes et beaux

« On vivait la vie de tous les jours, la vie quotidienne, en préparation de la vie qui allait se poursuivre après la mort, poursuit Anne Élisabeth Thibault. L’Égypte antique n’était pas obsédée par la mort, mais plutôt obsédée par la vie après la mort. » Dans la mort, non seulement les Égyptiens se rêvaient éternellement jeunes et beaux, mais ils se voyaient aussi accompagnés de leurs animaux domestiques, qui étaient momifiés à leur côté. L’exposition présente d’ailleurs un certain nombre d’authentiques animaux momifiés datant de cette époque lointaine ; des chats, des crocodiles, par exemple. La vie dans l’au-delà était imaginée comme presque identique à celle vécue ici-bas, mais sans douleur ni souffrance.

« Récemment, des archéologues ont découvert plus de 2000 têtes de béliers momifiées au temple de Ramsès II, à Abydos », lit-on dans l’exposition. Ces têtes, découvertes pas plus tard que le mois dernier, indiqueraient la présence d’un culte voué à Ramsès II, mille ans après sa mort.

Tout paradisiaque qu’il soit, l’au-delà ne dispensait pas de l’obligation de travailler. Sur terre, les Égyptiens trimaient dur, et l’espérance de vie ne dépassait pas 40 ans. On y comptait aussi quelque 30 % de morts infantiles.

Dans cette société d’autre part raffinée, l’écriture, tout comme sa préservation, occupe une place majeure. « Ce qui peut arriver de pire à quelqu’un, c’est que son nom soit effacé sur son sarcophage », explique Mme Thibault. Mais aussi, « on va noter tout ce qui se passe dans la vie quotidienne », dit-elle. Trois systèmes d’écriture ont marqué les trois mille ans d’histoire présentés.

Merveilleusement préservé

Il est d’ailleurs touchant de pouvoir contempler des artefacts qui ont préservé des traces écrites de cette culture jusqu’à nous. « On utilisait des scarabées écrasés dans l’huile pour faire de l’encre noire », dit la directrice. La grande préservation de ces pièces est notamment liée au climat très sec égyptien et au lieu d’enfouissement des objets, loin du Nil.

Le musée Égizio de Turin est le plus ancien consacré à l’Égypte en dehors de l’Égypte elle-même. Ce musée, poursuit Anne Élisabeth Thibault, travaille également en collaboration avec l’Égypte pour procéder à de nouvelles fouilles archéologiques.

Certaines pièces présentées ici sont énormes ; on y contemple de grandes sculptures de pharaons ou de hauts placés du régime. Mais on y voit aussi de menus objets émouvants, fragments de livre des morts, marqueurs de temps ou encore un jeu de senet, l’ancêtre du backgammon, qui est d’une importance telle qu’on l’inclut souvent dans les biens funéraires.

Égypte. Trois mille ans sur le Nil Au musée Pointe-à-Callière, jusqu’au 15 octobre 2023.