John Eliot Gardiner à Montréal en octobre

Le grand chef baroque John Eliot Gardiner qui fête ses 80 ans cette année viendra diriger la Messe en si de Bach à la Maison symphonique avec son fameux Monteverdi Choir et ses English Baroque Solists le 27 octobre, en prélude au Festival Bach qui publie ce mardi la programmation de son édition 2023.

Ce sera un retour de Gardiner à Montréal après 33 ans d’absence. Il avait fait une première apparition ici à la tête de l’OSM en 1990 dans un programme Brahms et Schumann.

Le Festival en lui-même, du 17 novembre au 3 décembre, dont la vente de billets débute dès aujourd’hui, se signale par l’inclusion des deux jeunes chefs bouillonnants de la scène québécoise, Nicolas Ellis et Francis Choinière, au sein d’un programme réunissant à nouveau plusieurs vedettes internationales, dont le pianiste Sergei Babayan et le chef Reinhard Goebel, qui dirigera à Montréal, Québec et Ottawa l’Orchestre du Festival Bach Montréal avec en soliste la pianiste Schaghajegh Nosrati, inoubliable coup de coeur des spectateurs du Festival Orford 2022.

La venue de Schaghajegh Nosrati, émule d’András Schiff, est une première au Festival Bach, tout comme celle de William Youn, auquel sera confié les Variations Goldberg, en clôture. Youn enregistre pour Sony des intégrales Mozart et Schubert très pertinentes qui ne sont, hélas, pas distribuées ici. Autres jeunes talents invités au festival : la pianiste Eva Gevorgyan, remarquée au Concours Chopin 2021, et la violoncelliste Hayoung Choi, lauréate du Concours Reine Elisabeth 2022.

Enfin Mélisande McNabney assurera de l’orgue et du clavecin la direction d’un concert affichant la remarquable contralto Sonia Prina dans le Stabat Mater de Vivaldi. L’orchestre, l’Accademia de’Dissonanti, dont la directrice artistique est Elinor Frey, sera mené par Alexander Read et Olivier Brault.