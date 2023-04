Les événements culturels se mettent au vert

Les bottines ont suivi les bobines. Le dernier rhinocéros, court métrage récent du réalisateur Guillaume Harvey, traitant du sujet grave de l’écoanxiété, a évidemment tenu à mettre en place de bonnes pratiques écoresponsables. Le plateau a donc réussi à respecter les cinq R de la Bible verte : refuser l’usageunique ; réduire la consommation ; réutiliser les objets ; recycler ; et rendre à la terre (composter, quoi).

Concrètement, le tournage n’a généré à peu près aucun déchet, sauf pour une scène illustrant le gaspillage qui a nécessité un décor avec assiettes jetables et ballons en latex. Finalement, la production de La Créative Films a reçu en novembre 2021 le prix du Plateau de tournage écoresponsable à la dixième remise des Vivats, récompenses des événements écoresponsables au Québec.

« C’est vraiment magnifique ce qui a été fait dans le milieu du cinéma et de la télé en peu de temps », résume Caroline Voyer, directrice générale du Conseil québécois des événements écoresponsables (CQEER) qui distribue les Vivats. L’organisme encourage les bonnes pratiques pour réduire les conséquences environnementales des activités, développer des habitudes de développement durable et partager l’expertise existante.

Le CQEER et le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec ont aidé à fédérer et à stimuler tous les partenaires autour du projet On tourne vert lancé il y a deux ans : les producteurs, les réalisateurs, les syndicats professionnels et même les écoles de formation. Les efforts favorisent autant les lunches bio et végétariens que le covoiturage. Certaines productions n’impriment plus d’affiches.

« Les trois choses qui font le plus de différences sur les plateaux, on le sait maintenant, ce sont les déplacements, les achats de matériel incluant les repas, dont la viande, et les dépenses énergétiques, ajoute la directrice. Pour être encore plus efficaces au Québec, il faudrait rendre accessible l’hydroélectricité partout pour remplacer les génératrices, même à Montréal. Vancouver a agi dans ce sens. »

Du vert pour ne pas rougir

L’organisme d’économie sociale créé en 2008 a accompagné des milliers d’événements et formé des milliers de professionnels. Il a même participé à la définition d’une norme en gestion responsable d’événements appliquée depuis 2010. Le carrefour (c’est ainsi que le présente la directrice) travaille en arts vivants depuis une décennie et intervient sur les plateaux de tournage depuis quatre ans.

« Au début, il fallait convaincre les gens de poser des gestes écoresponsables, dit Mme Voyer. Les organisateurs d’événements ne voulaient pas investir dans la formation. Les gens ont réalisé,peut-être davantage avec la Marche pour le climat en 2019, qu’il fallait passer à l’action concrètement. […] Il nous reste encore beaucoup d’efforts à faire, évidemment, mais on peut dire que nous n’avons pas à rougir de certaines réussites. »

L’accréditation Scène écoresponsable encadre les démarches exemplaires et reconnaît le niveau de performance des lieux de diffusion. C’est le cas du théâtre Paradoxe, installé dans une ancienne église dans l’ouest de Montréal. Le CQEER a aidé à développer une stratégie de verdissement impliquant le réemploi du mobilier religieux, du compostage, l’utilisation de verres réutilisables, des connexions avec la vie de quartier et même une gouvernance plus transparente et paritaire.

Le Conseil utilise les outils canadiens Creative Green, dérivés des versions originales britanniques, pour évaluer l’empreinte carbone des activités. « L’Angleterre se démarque vraiment en arts vivants, dit Mme Voyer. Mais pour l’événementiel, franchement, je crois que le Québec n’envie personne. Des festivals comme MUTEK ou le FTA ont une longueur d’avance pour leur écoresponsabilité. »

Et les supergéants comme les festivals de jazz ou d’humour ? « Je ne les nommerais pas », répond poliment la directrice.

Un bilan récent du tournage du film La meute d’Anne Émond, à venir à l’automne, a montré un niveau de conséquences environnementales beaucoup plus bas que ce qu’affichent les tournages américains ou français. Là-bas, un tournage moyen peut générer 1000 tonnes de déchets en carbone et ici, avec cet exemple, c’est dix fois moins. « Nos budgets sont plus petits, nos équipes sont plus petites et ça fait une différence, dit Mme Voyer. En plus, on a l’hydroélectricité. »

La compagnie de cirque La marche du crabe utilise la grille d’évaluation pour calculer les effets de ses tournées, de ses bureaux, de toutes ses activités. « On ne demande pas aux artistes de cesser les tournées, mais de les organiser mieux en restant plus longtemps dans une région par exemple, de tourner autrement, dit la directrice Voyer. Mais on s’entend : on ne fait pas de tournée comme The Weeknd avec 25 camions. » Et le jet pour la vedette…

Ce modèle de gaspillage peut engendrer encore pire. Las Vegas fait se déplacer environ 40 millions de personnes par année dans le désert pour voir des spectacles, vivre à l’air climatisé et jouer au golf. « Le premier choix écoresponsable, c’est de réduire, termine Caroline Voyer. Nous, au Conseil, on en fait beaucoup d’événements et je demande à mes équipes d’en faire moins, mais mieux. C’est un dilemme toutefois difficile à résoudre : comment peut-on encourager nos artistes, notre culture, sans verser dans la surconsommation et le gaspillage ? »

Une perspective de femmes L’écoresponsabilité a-t-elle un sexe ? Le Conseil québécois des événements écoresponsables (CQEER) a été fondé en 2008 et est encore chapeauté par le Réseau des femmes en environnement, qui date de 1999. « Les fondatrices avaient la volonté de mettre de l’avant des études en santé environnementale différenciées selon le sexe et le genre, explique la directrice générale Carline Voyer. Jusque-là, elles étaient surtout faites dans des milieux industriels où travaillaient surtout des hommes. » Autre signe féministe : le premier événement que s’est occupé à rendre écoresponsable le CQEER a été la Marche mondiale des femmes en 2000. L’organisme travaille maintenant avec une cinquantaine d’événements par année. « Les femmes sont généralement dans les solutions très concrètes et pratico-pratiques alors que les hommes essaient de trouver des technologies qui devraient tout changer, explique au Devoir Anne-Catherine Lebeau, directrice générale d’Écoscéno, entrepôt d’économie circulaire des arts de la scène. Elle a cofondé cette OBNL avec trois autres femmes du milieu de la culture. « Des solutions existent déjà et les femmes les utilisent. Les femmes sont aussi beaucoup dans la réutilisation, le réemploi à échelle humaine, alors que le recyclage se fait avec de grosses machines. On est dans le “care” aussi : on prend soin de la planète avec l’idée d’avoir moins de biens et plus de liens. »