L’art doit-il être écoresponsable pour recevoir des subventions?

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et celui de Montréal ont lancé ensemble en 2021 un programme de « Soutien aux projets écoresponsables ». Un million de dollars sur trois ans. À Montréal, un point supplémentaire est octroyé à l’évaluation d’une demande de subvention de la part d’une compagnie pour son écoresponsabilité. Au CALQ, des compagnies soumissionnaires documentent leur empreinte carbone. Pour recevoir les billets verts des subventions aux arts, faudra-t-il désormais créer vert ? Regard sur les premières initiatives des bailleurs de fonds vers la transition écologique.

« Les artistes jouent un rôle fondamental dans la société et dans ses changements. C’est essentiel qu’ils soient dans la discussion environnementale », estime Julien Valmary, directeur du soutien et de la philanthropie au Conseil des arts de Montréal (CAM). Pour lui, se pencher sur l’écoresponsabilité des arts est nécessaire, même si ce secteur est très loin d’être le plus polluant. « Ce sont les artistes qui assurent la narration du réel et qui façonnent l’imaginaire. Ils sont en avance sur ces questions-là. »

Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), renchérit : « Ils ont été des visionnaires du développement durable, des lanceurs d’alerte, même. »

« Les artistes en sont naturellement venus à se demander comment, concrètement, ils pouvaient agir, poursuit la tête pensante du CALQ. Les premiers qui nous en ont parlé ont été les organisateurs des festivals et des événements, qui se reconnaissent eux-mêmes parmi les plus gros pollueurs de la culture. »

Vert forêt et vert créatif

D’une discussion à l’autre, le CALQ a lancé l’an dernier un projet-pilote, avec une quarantaine d’organismes artistiques volontaires. Ils utilisent désormais une plateforme numérique, Creative Green.

Développé par le Centre for Sustainable Practice in the Arts, adapté pour le Québec par le Conseil québécois des événements écoresponsables, cet outil — payé par le CALQ — permet de calculer l’empreinte carbone que laisse une compagnie.

« On est vraiment dans la phase de documentation, poursuit Mme Jean. Il faut savoir d’où on part pour penser comment agir. On va avoir une nouvelle cohorte d’organismes qui s’ajoute à ce projet cette année, et une encore en 2024. »

L’objectif est que tous les organismes soutenus au fonctionnement utilisent cette plateforme en 2028. Chaque organisme sera ainsi « en comparaison seulement avec lui-même », affirme Mme Jean.

Ce calcul de l’empreinte, n’est-ce pas une addition de trop pour les compagnies artistiques à petits moyens ? « C’est vrai que ça prend du temps et des ressources », admet Anne-Marie Jean.

L’intention, c’est d’agir le plus rapidement et le plus concrètement possible, tout en respectant le milieu, encore affecté par les impacts de la pandémie

« On en est conscients. C’est pour ça qu’on a commencé par des organismes qui voulaient s’engager dans ce travail, et avaient prévu de le faire ; avec ceux qui sont le plus avancés dans leur pensée sur l’écoresponsabilité. »

Après viendra l’étape du plan de réduction de l’empreinte. Certains sont déjà là, souligne Mme Jean, car tous n’avancent pas au même rythme.

Et il reste des actions encore irréductibles. « Une tournée, au Québec ou à l’étranger, est une activité aujourd’hui absolument nécessaire au développement culturel. Mais on peut déjà trouver de meilleures façons de faire, en changeant le moyen de transport, par exemple. »

Des rumeurs courent activement, annonçant des critères environnementaux serrés qui arriveraient au CALQ en 2025. « On ne fera pas de gestes drastiques, assure Mme Jean. On sait que les jurys de pairs sont sensibles aux projets écoresponsables, qu’ils les trouvent peut-être plus séduisants, mais nous n’agissons pas là. »

Rémunération et développement durable

De son côté, le CAM commence à intégrer des encouragements écoresponsables, explique Julien Valmary. « L’écoresponsabilité, c’est une demande que nous a faite le milieu. »

Un milieu déjà en mouvement. Écoscéno, le Festival TransAmériques, la compagnie Jean-Duceppe, Aux Écuries, le Conseil québécois du théâtre sont de ceux qui sont en tête de la réflexion, nomme M. Valmary. « Mais c’est un effort mutualiste, et on chemine tous ensemble là-dedans. »

Le CAM envisage d’intégrer des critères écoresponsables pour 2025. Pour l’instant, un projet-pilote octroie 1 point supplémentaire lors de l’évaluation par les pairs. N’est-ce pas discutable qu’une institution rajoute cette donnée, même pour un petit point ? « On représente vraiment le milieu », indique M. Valmary, sans toutefois faire mention de la position de pouvoir que possède forcément un subventionneur, même bien enraciné dans son milieu.

« L’intention, c’est d’agir le plus rapidement et le plus concrètement possible, tout en respectant le milieu, encore affecté par les impacts de la pandémie. On doit rassurer, accompagner, mettre en place des mesures qui encouragent des meilleures pratiques, rappelle M. Valmary. La justice sociale et la justice climatique doivent être liées. Les populations les plus pauvres vont être les plus affectées par les impacts des changements climatiques, et les artistes en sont. »

Le Conseil des arts du Canada (CAC) n’a pas donné suite à la demande d’entrevue du Devoir. « Les détails [des] progrès réalisés, par et au sein du secteur des arts, alors que nous travaillons activement en collaboration avec les artistes et les partenaires pour assurer la création d’un secteur artistique plus vert et encourager les solutions liées à la responsabilité climatique, seront partagés dès qu’il sera possible de le faire », a indiqué l’organisme par écrit.