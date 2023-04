Dix années compétitives pour Christiane LeBlanc

L’édition 2023 du Concours musical international de Montréal (CMIM), consacrée au violon, débutera mardi et sera lancée dès cette fin de semaine par un prélude junior, « Mini violini ». Cette édition sera aussi la dernière préparée et dirigée par Christiane LeBlanc, arrivée en poste en septembre 2012. Une occasion de faire le bilan de son mandat.

« Nous avions 122 candidatures pour l’édition Violon 2013. Cette année, nous en avons eu 248. En 2013, nous donnions 73 000 $ de prix et bourses, alors que cette année, nous distribuons 161 500 $, la valeur du premier prix étant de 95 000 $, avec la bourse de carrière et une tournée nord-américaine de trois villes. »

Christiane LeBlanc ne cache pas sa fierté sur les 10 éditions du Concours musical international de Montréal qui l’ont menée à celle qui s’ouvre cette semaine — dix puisque, en 2020, il n’y eut pas eu de concours en raison de la pandémie.

Rouages huilés

L’ampleur des évolutions n’est pas toujours perceptible lorsqu’on observe une manifestation année après année. Mais après dix ans, elles sont parlantes. Pour augmenter le nombre de candidatures, le CMIM est allé à la racine : « Nous avons changé la méthode de recrutement des concurrents en visant directement des professeurs ayant la renommée d’avoir formé des gagnants de concours. »

Christiane LeBlanc a aussi fait fructifier un réseau d’amis du CMIM : « Quand je suis arrivée, aucun des prix n’était commandité. Aujourd’hui, ils le sont tous. Nous n’avions pas de programme de parrainage, alors que cette année, tous les concurrents sont parrainés par des mécènes, des mélomanes qui nous donnent 2500 dollars, ce qui couvre les frais de transport et d’encadrement des candidats qui se rendent à Montréal. Nous avons même commencé à parrainer les membres du jury et les chefs d’orchestre. » Au-delà des rentrées d’argent, la directrice du CMIM « trouve encore plus intéressants à long terme les liens que cela crée. Les gens qui acceptent de commanditer viennent écouter leurs concurrents ou rencontrer le membre du jury dont ils sont un peu responsables et, finalement, s’attachent au concours. Ils deviennent ainsi des amis fidèles ».

Les dernières années ont aussi vu une consolidation du partenariat avec l’OSM, au point que Rafael Payare a accepté de diriger la finale cette année. « C’est un concours international et c’est très rare qu’un concours ait un orchestre de ce calibre. De plus, nous avons ajouté une répétition d’orchestre, ce qui veut dire que notre finale est musicalement encore plus solide », se réjouit la directrice.

Toucher les familles

Au-delà des mécanismes organisationnels et des rouages financiers, Christiane LeBlanc tire sa principale fierté de deux initiatives : la modification des éditions vocales et l’ajout d’un volet junior.

« Ajouter le volet mélodie aux éditions Voix 2018 et 2022 est un virage qui permet de respecter les voix et les personnalités des chanteurs. J’en suis très contente, et cela nous a aussi permis de nous démarquer dans le monde des concours. Il y a, certes, des concours vocaux qui ont des volets mélodie. Mais c’est un peu un parent pauvre et je crois que nous sommes les seuls qui donnent des prix d’égale importance à l’opéra et à la mélodie. »

« Mon projet chouchou reste cependant la création du volet junior, “Mini Violini” », nous confie Chrisiane LeBlanc. L’idée est venue à la directrice du CMIM a entendant en Europe un brillant lauréat de concours, âgé de 10 ans. « Malheureusement, sa carrière était déjà bien amorcée et il n’a pas pu venir à Montréal pour la première édition. Mais c’est de là qu’est venue l’idée de créer un volet junior. » Christiane LeBlanc avait plusieurs choses en tête : « J’étais persuadée que cela attirerait un nouveau public : tout le monde est charmé par un enfant prodige. Mais ces jeunes-là, quatre ou huit ans plus tard, pourront aussi être de futurs concurrents. Or, s’ils ont déjà un lien avec Montréal, ils choisiront le CMIM plutôt qu’un concours ailleurs. » Ce sera d’ailleurs le cas avec le Chinois Shihan Wang cette semaine : « Il a 18 ans. Il était un de nos “Mini Violini” en 2019. J’avais vu son nom parmi les 248 candidats, mais rien ne disait a priori qu’il allait faire partie des 24 finalistes. Sa sélection me fait très plaisir. »

Cette année, le concours Mini Violini se déroulera en fin de semaine, samedi et dimanche à 14 h à la salle Bourgie, « pour que les spectateurs puissent venir en famille qu’il y ait des jeunes dans la salle et que les enfants qui étudient en musique puissent voir où peuvent les mener leur travail et la persévérance ». Pour l’heure, il n’y a pas encore eu de « Piccolo Piano », car l’édition 2020 a été annulée. Ce sera donc au successeur de Christiane LeBlanc de poursuivre le projet.

Casser le modèle

D’autres initiatives pourront nourrir les années à venir. Des prix d’improvisation au piano ont vu le jour, et Christiane LeBlanc se remémore avec bonheur le Concerto pour piano fantômede François Dompierre, pour « orchestre et zéro partition de piano », tout comme la venue de Jean-François Zygel et de Bruno Fontaine, deux maîtres improvisateurs français.

« J’apprécie aussi le défi que nous nous sommes lancé de faire une édition virtuelle en 2021 pendant la pandémie », dit Christiane LeBlanc. Après l’annulation de Piano 2020, le CMIM avait gardé ses candidats au chaud. « Nous étions conscients de voir des pianistes qui se préparaient déjà depuis un certain temps et nous nous sommes dit que nous ne pouvions pas les laisser tomber. » Avec l’impossibilité de faire venir les candidats à Montréal, des salles ont été réservées partout dans le monde, et des équipes techniques mobilisées : « Nous avions promis à tous qu’ils n’auraient pas à franchir les frontières. L’édition virtuelle a permis « d’atteindre plus d’un million de visionnements et de percer le marché chinois via le site Amadeus.tv. Cela est un acquis désormais : le rayonnement du concours sur Internet après la pandémie est plus important. »

Christiane LeBlanc, qui, au cours de son mandat, a vu la disparition des deux fondateurs du CMIM, Joseph Rouleau et André Bourbeau, dit chercher à préserver leur héritage. « Quand je suis arrivée au concours, ce qui m’a frappée d’emblée, c’était le côté très humain très chaleureux avec une volonté de transmettre cela pendant le concours. Après la disparition d’André et de Joseph, c’est ce sur quoi nous avons travaillé de manière très consciente : il fallait garder ce côté très chaleureux. Nous accueillons les concurrents et tentons de leur dire que peu importe le prix qu’ils vont remporter, on voudrait qu’ils quittent Montréal avec une expérience humaine enrichissante, des relations et des nouveaux liens d’amitié. »

Christiane LeBlanc regrette de n’avoir pu développer un festival, faute de financement et d’équipes : « J’aurais vraiment souhaité que le concours fasse partie d’un plus grand parapluie, un parapluie festival avec plus de concerts. C’est un des défis qui pourrait être sur la table de la prochaine équipe de direction. » La chose aurait remplacé avantageusement la disparition du concert-gala.

Quant aux concours musicaux, elle pense que leur multiplication forcera une redéfinition. « Dans un horizon de 5 à 10 ans, les concours qui vont sortir vainqueurs vont être ceux qui vont savoir se redéfinir. Tous sont sur le même modèle et, un jour, quelqu’un va oser éclater ce modèle. Si j’avais 25 ou 30 ans de moins, ce serait un beau défi. Au fond, le but, c’est de faire découvrir des talents et les mettre en valeur, mais peut-être il y a d’autres formules qui pourraient fonctionner. Je pense aussi à l’empreinte écologique. Les concours font venir beaucoup de gens, donc il y a beaucoup de billets d’avion. À l’avenir, les concours vont avoir à se poser des questions comme celle-là. Je n’ai pas la réponse, mais je pense qu’il y a des concours qui vont nous surprendre dans les prochaines années. »

Pour l’heure, après les Mini Violini, cinq violonistes de 10 à 15 ans à 14 h samedi en récital et dimanche avec l’Orchestre de l’Agora à la salle Bourgie, l’édition Violon 2023 débutera mardi à 14 h, au même endroit. Après les demi-finales samedi et dimanche prochains, la finale aura lieu les 3 et 4 mai sous la direction de Rafael Payare à la Maison symphonique. Les 24 candidats viennent de 11 pays, et on y trouve deux Canadiens : Aaron Chan, qui a grandi à Hong Kong, a été formé à McGill et étudie à Toronto, et Gabrielle Després d’Edmonton, qui étudie à Juilliard.

