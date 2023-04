C’est un livre, nous préférons t’en avertir, lecteur, qui contient des traces de second degré et d’humour corrosif. L’autrice de La compagnie des spectres et de Pas Pleurer (Seuil, 1997 et 2014, prix Goncourt pour le second) signe un portrait acerbe du monde de l’édition et de la littérature, estimant que le succès, qui consiste aujourd’hui à plaire au plus grand nombre, « est la nouvelle religion ». Avec un ton qui oscille entre le manuel de développement personnel et les saillies d’un moraliste du XVIIe siècle, Lydie Salvayre y fait la jambette aux instagrameuses, « BookTubers » et autres adeptes de l’instantané et du mot-clic, estimant que le désir « de briller aux yeux du plus grand nombre constitue la passion la plus archaïque et la plus universelle qui soit en ce bas monde ». Pamphlet voilé, son Irréfutable essai de successologie — parfois un peu répétitif — s’acharne en particulier sur les réseaux sociaux, où le moindre plumitif se doit aujourd’hui de mettre sa vie intime en valeur, quitte à la falsifier.

Irréfutable essai de successologie ★★★ Lydie Salvayre, Seuil, Paris, 2023, 176 pages