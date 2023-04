Doctorante en lettres à l’UQTR, chargée de cours en création littéraire et artisane à la revue Le Sabord, Anne-Marie Duquette a certainement un emploi du temps chargé. Ce qui expliquerait qu’il s’est écoulé près d’une quinzaine d’années depuis la sortie de son premier roman, Contre-temps (GGC, 2009). Roman polyphonique dense et atmosphérique, Les fleurs sauvages n’ont de sauvage que le nom a pour figure centrale Gamin, garçon neuroatypique initié à l’art de la teinture végétale par sa mère. Lorsque celle-ci disparaît, le laissant avec son père psychologue, sa soeur cadette et la voisine bienveillante, Gamin préférera la compagnie des arbres à celle des hommes : « Pour me calmer j’ai collé ma joue contre le tronc malgré l’humidité malgré la surface rêche malgré les fourmis. » D’une poésie envoûtante, d’une sensualité brute et d’un charme intemporel, l’oeuvre, qui évoque Le torrent d’Anne Hébert et La belle bête de Marie-Claire Blais, offre un point de vue singulier sur notre rapport à la nature.



Les fleurs sauvages n’ont de sauvage que le nom ★★★★ Anne-Marie Duquette, XYZ « Romanichels », Montréal, 2023, 226 pages