Twitter exhorté de corriger l’étiquetage de médias publics

Le Groupe de travail mondial pour les médias publics exhorte le réseau social Twitter à corriger l’étiquetage « média financé par le gouvernement » qu’il a récemment imposé aux comptes de quatre de ses membres, dont CBC / Radio-Canada.

« Le libellé actuel induit le public en erreur au sujet de l’indépendance éditoriale et opérationnelle de ces diffuseurs à l’égard des gouvernements », a fait valoir par voie de communiqué jeudi le Groupe de travail mondial, dont la mission est de promouvoir et de défendre les valeurs des médias publics, lesquelles sont « à la base d’une démocratie éclairée et en santé ».

Dans les dernières semaines, quatre diffuseurs publics membres du groupe ont été touchés par cette mesure du réseau social Twitter, « sans préavis ni consultation ». Il s’agit de l’Australian Broadcasting Corporation (ABC), CBC / Radio-Canada, Korean Broadcasting System (KBS) et Radio New Zealand (RNZ).

D’après la politique du réseau social appartenant au milliardaire Elon Musk, un média dit « financé par le gouvernement » est un média où le gouvernement « peut intervenir à divers degrés dans le contenu éditorial ». Or, ce n’est pas le cas des diffuseurs publics visés, dont « l’indépendance éditoriale est protégée par la loi et encadrée par leurs politiques éditoriales ».

Cette approche de Twitter fait donc fi d’un principe fondamental des médias de service public : « Ce sont des médias financés par des fonds publics et indépendants de par la loi », insiste le Groupe de travail mondial.

Le libellé actuel induit le public en erreur

Si Twitter veut absolument leur accoler une étiquette, celle-ci devrait plutôt être « média à financement public », ajoute-t-on. C’est d’ailleurs l’étiquette qui a été donnée aux comptes de la BBC — aussi membre du regroupement — après que celle-ci eut vivement critiqué l’étiquetage initial dont elle avait aussi hérité.

Des départs

Dans les dernières semaines, plusieurs médias publics dans le monde ont décidé de cesser leurs activités sur le réseau social, en réaction à l’apparition de ladite étiquette. C’est la radio américaine NPR qui a lancé le mouvement le 12 avril. Dans la foulée, d’autres médias lui ont emboîté le pas, dont le réseau de télévision américain PBS, la radio suédoise SR ainsi que le diffuseur CBC / Radio-Canada.

À titre de comparaison, les médias d’État russes Russia Today (RT) et Sputnik, ainsi que l’agence de presse d’État chinoise Xinhua, arborent quant à eux la mention de « média affilié au gouvernement ».

En entrevue avec Le Devoir la semaine dernière, le professeur de journalisme à l’UQAM Patrick White avait partagé sa crainte de voir plusieurs médias emboîter le pas à NPR. « C’est important d’avoir des sources fiables sur les réseaux sociaux, sinon ça va laisser toute la place à la désinformation », avait-il souligné.

« Les réseaux sociaux ont un pouvoir énorme, ce sont eux qui dictent les règles du jeu, mais en même temps, les médias ont le droit de ne pas jouer à ce jeu-là », a indiqué pour sa part le président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, Michaël Nguyen, mardi dans une prise de position officielle, après l’annonce de CBC / Radio-Canada. « Il ne faut pas oublier que la popularité de Twitter dépend de ses utilisateurs. Les gens l’utilisent pour s’informer, si les médias se retirent, ils vont aller sur une autre plateforme », a-t-il ajouté.