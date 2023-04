Les petites mains du Cirque du Soleil s’affairent pour la première d’«ECHO»

Les allées de l’immense atelier de costumes du Cirque du Soleil, situé aux abords du parc Frédéric-Back, grouillent, bouillonnent. Au lendemain de la tempête de verglas de début avril, cette effervescence quasi féerique traduit la dernière ligne droite que viennent d’approcher les dizaines de petites mains affectées à ECHO.

Il faut dire que, quatre ans après son idéation, il était plus que temps de voir se concrétiser sur scène le plus récent spectacle du Cirque, pour lequel toute une chaîne d’artisans a été mobilisée afin de concevoir une texture inédite qui ressemble à du papier froissé, le point commun des costumes de tous les personnages, qu’ils soient des animaux ou des humains, de cette fable poétique sur notre rapport au monde.

« Comme ça n’existe pas, nous avons dû parler avec nos fournisseurs et nos recherchistes à l’interne pour développer notre propre tissu transformé », explique Claudia Petta, coordonnatrice à l’atelier de costumes, véritable centre d’expertise où se côtoient des corps de métier très particuliers, comme des chapelières et des perruquières.

« La transformation de matières, c’est vraiment ce qui définit le Cirque en ce qui concerne les costumes. On n’utilise jamais telle quelle une matière, comme on peut la trouver dans un magasin », renchérit Tania Camiré, l’assistante de Nicolas Vaudelet, concepteur des costumes du spectacle. Et de poursuivre : « Il fallait trouver comment créer une impression de papier froissé, pour que les artistes soient capables de porter le vêtement et de performer avec, de faire des acrobaties. »

Photo: Adil Boukind Le Devoir

Dès 2019, la conceptualisation de cette matière occupe en effet une place importante. À la veille de la présentation d’ECHO sous le Grand Chapiteau du Cirque, au Vieux-Port de Montréal, le 20 avril, les dernières boulettes de tissu — trempées par de la vapeur puis entreposées un certain temps pour qu’elles restent fripées — sont presque prêtes à être transformées en habits de scène.

Une mécanique bien huilée

Grâce aux compétences et aux techniques peaufinées au fil des années, l’atelier de costumes du Cirque du Soleil est aujourd’hui en mesure d’inventer et de fabriquer des pièces de A à Z. « 70 % de nos costumes sont faits grâce à la recherche-développement, qu’il s’agisse de transformation des tissus, de design textile, etc. », souligne Claudia Petta. La plupart des vêtements destinés aux spectacles ont ainsi pour origine une matière brute, naturelle ou synthétique, blanche, qui va être modifiée par la teinture, la sublimation, la sérigraphie ou tout autre procédé d’altération.

Tout ce travail très collaboratif prend ensuite vie dans l’une des salles de création de costumes. « La première chose à faire quand un artiste arrive, c’est la prise de mesures, au millimètre près, et une numérisation en 3D de sa tête », indique Tania Camiré. Étant donné la complexité des numéros exécutés lors des spectacles, il n’existe d’autre solution que le sur-mesure. « Les coiffes doivent notamment être confortables et tenir pendant la haute voltige. On ne peut pas se permettre de négliger la technique. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte », précise-t-elle.

Photo: Adil Boukind Le Devoir

À ce propos, Claudia Petta ne manque pas d’insister sur le fait que presque tous les artistes d’ECHO portent quelque chose sur la tête, à l’image des 26 animaux interprétés dans l’arène du Cirque. « Quand les artistes se déploient dans les airs, c’est important qu’ils ne perdent pas leur chapeau et qu’ils puissent bien voir », dit-elle.

Pour ce faire, l’ensemble des artisans de l’atelier de costumes s’appuie sur la norme APTO (pour Artistique, Performance, Techniques et Opérations) mise au point par le Cirque du Soleil, qui assure à la fois l’esthétisme, le confort, la sécurité et la reproductibilité des vêtements. « On va toujours essayer de trouver les matériaux les mieux adaptés au numéro de l’artiste, pour préserver le look, mais aussi pour qu’il soit capable de faire son spectacle », rappelle la coordonnatrice.

L’inusité

« On a également accès à plein de matières qui sont utilisées normalement dans le milieu médical », ajoute Tania Camiré. Installée à son poste de travail de l’atelier de confection, l’accessoiriste Véronique Marcoux vante pour sa part les avantages de ce détournement de fonction initiale, fait par exemple avec Podiatech. « On a juste à le chauffer et à le mouler directement sur le corps. C’est génial, parce que ça résiste à la transformation et que ça se nettoie bien. Il faut penser à la vie en tournée ! » fait-elle remarquer.

Photo: Adil Boukind Le Devoir

Vient ensuite le moment des essayages par les artistes. « On leur fait porter leurs costumes pendant les répétitions, et c’est comme ça qu’on voit ce qu’il faut améliorer. Les enchaînements acrobatiques sont vraiment une étape de la validation des costumes », confie Tania Camiré. Il peut y avoir beaucoup d’allers-retours des costumes, selon les performances ; ils sont essentiels pour parvenir au résultat que l’on découvrira lors de la présentation du spectacle. « C’est un processus à plusieurs volets, assez long, mais quand on approuve les choses, on a fait le tour de la question », dit-elle.

L’atelier de costumes du Cirque du Soleil, le plus grand en Amérique du Nord, et peut-être même du monde, recèle aussi un autre lieu incroyable : la Matériauthèque. « C’est là qu’on garde tous nos échantillons », révèle Tania Camiré, qui ajoute que cet espace unique de créativité les pousse, elle et son équipe, à aller toujours plus loin. « Sans ça, on n’aurait pas de plaisir », conclut-elle. Quant à Claudia Petta, elle est convaincue qu’avec tous les savoirs, tous les outils et toutes les ressources mis à la disposition du groupe, les possibilités sont infinies…

ECHO Du 20 avril au 20 août, sous le Grand Chapiteau du Cirque du Soleil, au Vieux-Port de Montréal