Ari Aster et cette paralysante peur de vivre

Ari Aster tenait vraiment à venir à Montréal afin de présenter en personne son nouveau film, Beau Is Afraid (Beau a peur). Et pour cause : c’est ici que le cinéaste américain l’a tourné. Chantre de l’angoisse et de l’étrangeté à qui l’on doit les mémorables Hereditary (Héréditaire) et Midsommar (Midsommar, solstice d’été), Ari Aster offre, avec Beau Is Afraid, un autre de ces cauchemars insolites dont il a le secret. À la différence notable que la proposition est cette fois beaucoup plus radicale.

Joaquin Phoenix, investi à souhait, incarne Beau, un quinquagénaire névrosé qui tente de se rendre chez sa mère. La raison du voyage ? Célébrer l’anniversaire de la mort de son père, trépassé à l’issue de sa conception. S’ensuit une odyssée dont la dimension oedipienne, entre deux malaises savamment calibrés, est parfois d’une hilarante littéralité.

« L’univers qu’habite Beau est ce qui m’est venu en premier. Comme une sorte de maison hantée de fête foraine, maléfique et pleine de miroirs déformants, vous voyez ? » explique Ari Aster, interviewé dans un chic hôtel de la métropole.

« Ça se voulait une version déformée, quoique peut-être pas tant que ça, du monde dans lequel on vit. Le monde de Beau est horrible de la même manière que notre monde est horrible, mais à un niveau rehaussé d’un cran. Ou peut-être de plusieurs crans », concède le cinéaste, sourire en coin.

Cette piste allégorique est certes fascinante, mais elle ne constitue, pour le compte, que l’une des maintes lectures qu’il est possible de faire du film. Par exemple, on pourra voir en Beau un homme atteint de schizophrénie, ou qui est plongé dans une psychose. Or, sachant que le film épouse sa seule perspective, l’action délirante s’explique aisément puisque suivant cette logique, on est dans la tête de Beau.

On peut, cela dit, tout aussi bien aborder le film sous l’angle surréaliste : si Luis Buñuel avait adapté Le locataire chimérique de Roland Topor (porté à l’écran par Roman Polanski en 1976), cela aurait donné quelque chose d’approchant.

Lorsqu’on partage ces deux visions avec Ari Aster, le cinéaste sourit, hésite, est sur le point de dire quelque chose, puis se ravise. On le précise, le fort agréable entretien a cela de particulier qu’Ari Aster a manifestement très envie de parler de son film, tout en craignant à l’évidence de trop en dire.

« Je ne veux pas guider le public… mais j’aime ces deux manières de percevoir le film que vous évoquez : elles me paraissent conformes à ce que j’ai tenté d’accomplir. »

Une vie non vécue

On ne saurait blâmer le cinéaste de demeurer évasif : devant ce périple halluciné ponctué d’imprévus déjantés et de rencontres improbables, on est sidéré par son imagination débridée. Le cinéaste multiplie les trouvailles tantôt absurdement loufoques, tantôt insidieusement macabres. À l’éclat de rire succèdent le frisson d’effroi, puis le grincement de dents.

C’est un film où la réalité, pour peu qu’elle existe, dérape : on y croise un exhibitionniste meurtrier, des parents endeuillés à la bienveillance suspecte, un vétéran muet, une adolescente sociopathe et, dans un grenier distinctement freudien, une créature dont on taira la nature. Entre autres.

« L’histoire m’est d’abord venue en bouffées d’inspiration, d’idées, de bouts d’univers et de bribes de crises que Beau pourrait traverser… Puis j’ai écrit une version comme un flux de conscience, très épisodique et dénuée de structure… Puis je l’ai revisitée, et je me suis mis à couper des trucs, à en ajouter d’autres, à instaurer une structure, jusqu’à ce que je comprenne de quoi il s’agissait ; de quoi le film traitait. »

Lorsqu’on saisit la balle au bond en lui demandant « de quoi le film traite », on s’attend à ce qu’Ari Aster élude la question, mais non :

« Le film est à propos d’une vie non vécue », répond-il cette fois sans l’ombre d’une hésitation.

Une transe fiévreuse

Sachant cela, on ne s’étonnera pas que Beau se retrouve à un moment devant une cour de justice kafkaïenne à devoir justifier son existence lors d’une séquence combinant A Matter of Life and Death (ou Stairway to Heaven), de Michael Powell et Emeric Pressburger, et surtout Defending Your Life (C’est ma mort après tout), d’Albert Brooks (sur lequel Ari Aster a écrit un passionnant essai pour Criterion).

Les deux films, pour mémoire, tournent autour d’un personnage qui, lors d’un procès dans l’au-delà, doit justifier son existence.

À la mention du film de Brooks, le regard d’Ari Aster s’illumine : « C’est un de mes films préférés, et le film préféré de ma mère. C’est elle qui me l’a fait découvrir. Le plus curieux, c’est qu’au départ, dans Beau Is Afraid, la séquence du procès se voulait davantage une version sombre du film de Powell et Pressburger. Ce n’est qu’en la tournant que j’ai pris la pleine mesure de l’influence du film de Brooks : tout l’aspect des extraits de la vie de Beau qui sont présentés sur écran géant, afin de le condamner, c’est complètement Defending Your Life… »

Defending Your Life est en outre explicitement centré autour du thème de la peur comme frein à l’épanouissement. « Oh, mais oui ! Je me rends compte de ce parallèle-là en même temps que vous le mentionnez. » La peur est en effet ce qui afflige Beau dans sa « vie non vécue ».

« Vous savez, toute cette séquence, je l’ai écrite comme dans une transe fiévreuse. »

Une « transe fiévreuse », voilà qui résume parfaitement Beau Is Afraid.

« C’est un film étrange et exigeant, et je suis reconnaissant qu’A24 m’ait donné les ressources pour le faire. C’est un film aliénant, et qui est impitoyable dans sa manière d’être déplaisant pour certaines personnes. »

Pour ce que cela vaut, l’auteur de ces lignes n’est pas au nombre de ces personnes, au contraire.

Le film « Beau Is Afraid » prend l’affiche le 21 avril