De l’aide juridique pour les artistes victimes de harcèlement ou de violence

Les artistes et les artisans du milieu culturel qui ont été victimes de harcèlement ou de violence pourront désormais être représentés gratuitement devant le Tribunal administratif du travail. L’Aparté, de la Clinique juridique Juripop, recevra trois millions de dollars sur trois ans de Québec pour mettre en place cette initiative.

« C’est un pas de géant aujourd’hui pour le milieu culturel », s’est réjouie la directrice générale de Juripop, Sophie Gagnon, par voie de communiqué. Elle était aux côtés du ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, lors de l’annonce officielle mardi matin.

Le service juridique L’Aparté, qui a vu le jour en 2018 dans la foulée du mouvement #MoiAussi, offrait déjà du soutien et un accompagnement juridique dans le milieu culturel. Avec ce financement supplémentaire du ministère de la Culture, l’organisme pourra aller encore plus loin pour aider les victimes jusqu’au bout de leurs démarches juridiques.

« Depuis plusieurs années, le milieu culturel a dénoncé le peu de ressources disponibles et les inégalités entourant l’accès aux recours judiciaires dans les situations de harcèlement psychologique ou de violence sexuelle. Sensible à ces réalités, notre gouvernement a pris la situation au sérieux et a agi afin d’offrir le soutien nécessaire au secteur culturel », a déclaré pour sa part le ministre Lacombe.

D’autres détails suivront.