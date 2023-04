«Because You Never Asked»: la nécessité de raviver les mémoires

Dix ans. C’est le temps qu’a investi le musicien Roger White pour parler à sa grand-mère juive de ce qu’elle a vécu lors de l’Holocauste. Démarche initialement entamée pour documenter sa propre histoire familiale, cette recherche prend finalement la forme d’un spectacle, mais aussi d’une exposition. Le tout, nommé Because You Never Asked, débutera le 19 avril au MAI (Montréal, arts interculturels).

« Quand j’avais 16 ou 17 ans, ma mère était partie en Pologne pour participer, en tant que professeure, à des conférences. Elle m’a alors expliqué que, pendant ses temps libres, elle cherchait les maisons, les appartements de membres de notre famille. Elle m’a aussi confié qu’elle n’irait jamais visiter Auschwitz parce qu’une partie de notre famille était morte là-bas. C’est à ce moment-là que j’ai su que je voulais fouiller, en savoir plus », raconte Roger White lorsqu’on évoque les origines de la pièce Because You Never Asked.

En effet, bien qu’il ait vécu toute sa vie au Canada, sans éducation à la religion ni à la culture juive, Roger White s’est rapidement intéressé à celles-ci. « Dans ma trentaine, j’ai fait le travail de trouver tous les noms de notre famille qui ont été tués. C’est aussi là que j’ai commencé à parler à ma grand-mère », se souvient-il. Après qu’elle a évoqué la Nuit de cristal de 1938 lors d’une visite à Montréal, M. White poursuit son travail de recherche auprès d’elle, chaque fois qu’il passe en Angleterre, où elle s’est réfugiée lorsqu’elle n’avait que 16 ans. « J’ai enregistré toutes nos conversations. Je trouvais ça important qu’on garde une trace de cette histoire », poursuit-il.

Soutenu par la chorégraphe Helen Simard, sa conjointe depuis plus de 20 ans, Roger White décide alors de rendre publique cette histoire « qui concerne tellement de gens ».

Honorer une communauté et des histoires

C’est lors d’une résidence avec le Centre Segal et son mentorat en arts juifs début 2022 que le processus créatif débute plus concrètement. « C’était important d’avoir un lien avec la communauté artistique juive, juste pour être certain d’être sur la bonne piste, culturellement parlant. Ça a beau être ma famille, ce n’est pas mon identité culturelle à moi », souligne-t-il.

Pour respecter cette culture, les deux artistes ont aussi choisi parmi les interprètes Maxine Segalowitz et David Albert-Toth, tous les deux d’origine juive. « C’était important pour nous de pouvoir discuter des enjeux actuels de la communauté », explique Helen Simard. Marie Lévêque a quant à elle immigré depuis la France. « Nous avons beaucoup parlé de la différence entre quelqu’un qui choisit de faire sa vie ailleurs et quelqu’un qui est déplacé. » On retrouve aussi sur scène Brianna Lombardo, complice des spectacles d’Helen Simard. « Il y a du texte dans le spectacle, alors on avait besoin de gens qui ont la maîtrise des mots », ajoute-t-elle.

Parallèlement à l’œuvre scénique, les spectateurs pourront aussi découvrir une exposition. Celle-ci propose des documents de la grand-mère de Roger White et de sa famille, des photos, des passeports, des lettres écrites pendant la guerre. « On peut tous lire la même lettre et l’interpréter différemment. En regardant une histoire de famille, on essaie de comprendre la nôtre aussi, pense la chorégraphe. On voulait aussi, par ces traces, amener du concret à cette histoire de déplacement. »

Selon Helen Simard, Because You Never Asked sert aussi à se souvenir d’un pan de l’histoire « qui pourrait paraître loin aujourd’hui ». « Il faut toujours se souvenir et honorer les histoires, sinon on les oublie. Et malheureusement, l’histoire peut se répéter si on perd cette mémoire et qu’on ne fait pas attention. »

L’empathie par le corps

« La première dramaturgie de l’œuvre se trouve dans le texte et la musique, puis dans l’éclairage et l’espace scénique. La chorégraphie vient presque comme un soutien au reste. Dans mes autres pièces, c’est toujours l’inverse ! »constate celle qui s’intéresse à la porosité entre la danse et les autres moyens d’expression.

Ainsi, Because You Never Asked est jouée dans la galerie du MAI, cette grande salle remplie de grandes colonnes. « Elles rappellent l’expressionnisme allemand, mais aussi le côté brut, industriel. Elles sont vraiment des corps en plus sur la scène », ressent Mme Simard. De plus, les spectateurs seront assis des deux côtés de la salle. Un aspect « intime et plus immersif » qui a plu aux deux artistes. « On ne voulait pas un théâtre à l’italienne. C’est trop frontal. On voulait que chacun puisse avoir une perspective différente, mais aussi ne puisse pas toujours tout voir, ou décide de ne pas tout voir », ajoute-t-elle.

Pour Mme Simard, la danse permet « d’explorer la mémoire ». « Comment les identités, les mémoires, sont perdues ou reconstruites dans le temps et comment elles résonnent dans le corps, s’est-elle demandé. Parfois, il y a des mémoires qu’on ne peut pas mettre en mot, mais qui sont des expériences viscérales, corporelles ».

Les deux artistes ont voulu apporter « plus que des images » pour parler de cet événement tragique de l’histoire. « Il y a des êtres humains derrière ces histoires, alors les mettre en corps permet de les humaniser, de les réhumaniser, conclut-elle. Je pense que le travail du corps aide pour développer l’empathie, même pour une histoire qui ne nous concerne pas personnellement. Il sert à comprendre l’importance de rester humain, ensemble. »

Because You Never Asked De Roger White et Helen Simard, au MAI | Montréal, arts interculturels, du 19 au 22 avril.