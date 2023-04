«Quand la Chine s’éveillera…»: la Chine et ses relations avec les «puissances moyennes»

L’écrivain Alain Peyrefitte, diplomate mandarin de la République française, publiait il y a exactement 50 ans Quand la Chine s’éveillera… le monde tremblera, essai au titre prémonitoire, reprenant une formule attribuée à Napoléon Ier.

La thèse principale de l’ouvrage (vendu à près d’un million d’exemplaires, uniquement en français) expliquait que, par son histoire, sa géographie, sa démographie et sa volonté de modernisation techno-industrielle, ce pays continent, alors sous le contrôle du totalitarisme maoïste, allait inévitablement s’imposer comme superpuissance. Une suite au best-seller, publiée en 1997 annonçait une autre évidence : La Chine s’est éveillée.

Elle est de fait devenue l’usine du monde, et ses formidables capacités tentaculaires s’étendent dans tous les domaines, du numérique aux transports. Le réseau ferroviaire chinois à haute vitesse court sur plus de 40 000 km, l’équivalent d’un tour de la Terre, alors que Montréal attend encore et toujours un simple lien par rail entre son aéroport et son centre-ville…

La Chine s’est donc bel et bien réveillée. Le monde tremble-t-il pour autant ?

En tout cas, la dynamique des rapports avec la nouvelle superpuissance a bien changé, comme le démontre la journaliste canadienne Joanna Chiu dans son essai La Chine et le nouveau désordre mondial (VLB). L’ouvrage traduit, un an après la parution de l’original en anglais, porte principalement sur les relations et les tensions avec les « puissances moyennes », dont le Canada.

« Ces États ont beaucoup à nous apprendre sur les stratégies déployées par Beijing pour étendre son influence politique et économique, car les dirigeants chinois estiment qu’ils possèdent un statut “inférieur” à celui des grandes puissances sur l’échiquier international, écrit-elle dans la préface à la nouvelle édition. Ainsi, les actions de la Chine paraissent d’autant plus audacieuses que celle-ci croit ces États moins en mesure de parer ses attaques. »

Jan Wong 2.0

Le Canada ne le sait que trop. La saga Huawei-Meng Wanzhou a concentré les tensions qui s’accentuent avec les apparences d’ingérences dans les élections fédérales de 2019, la présence de postes de surveillance des communautés sino-canadiennes jusqu’au Québec et les inquiétudes autour du réseau social TikTok. « J’espère que mon livre traduit va aider à analyser et à comprendre le contexte de ce qu’on apprend de la Chine dans les médias », dit Joanna Chiu en entrevue au Devoir.

Elle est reporter au Toronto Star après avoir travaillé à Hong Kong pendant des années comme correspondante pour plusieurs médias et agences de presse. Ses origines chinoises (de parents parlant cantonais de Hong Kong) et sa maîtrise du mandarin (appris à l’âge adulte) en ont fait une reporter de terrain terriblement efficace.

Elle rappelle en fait Jan Wong, née à Montréal, première journaliste sino-canadienne à avoir servi comme cheffe de bureau à Pékin pour The Globe&Mail à la fin du siècle dernier. Le rapprochement lui plaît.

« J’ai rencontré Jan avant de commencer ma première job à Hong Kong pour le South China Morning Post, dit-elle. Nous sommes toutes les deux diplômées de la Columbia Journalism School. Elle m’a donné d’excellents conseils en me recommandant de sortir de la ville, d’aller voir des gens ordinaires. »

La piste a été suivie. Le livre de Mme Chiu oscille sans cesse entre des confidences personnelles, des récits de rencontres et des analyses englobantes pour éclairer les informations.

« Ma famille, comme beaucoup d’autres à travers le monde, a quitté Hong Kong parce qu’elle s’inquiétait d’un contrôle par la Chine après 1997. Ce sont des démocrates et, en généralisant, on peut dire que les Hongkongais aiment la liberté et que certains regrettent même le temps de la colonie britannique. La Chine continentale a connu une histoire différente. La révolution culturelle a laissé des traumatismes profonds. »

Cela avancé, elle souligne ne pas avoir écrit un livre contre la Chine ni même le Parti communiste. Dès les premières lignes de son essai, elle explique qu’elle ne veut surtout pas nourrir la méfiance à l’égard de Beijing, « méfiance qui, bien que nécessaire, amène souvent les gens à confondre gouvernement chinois et population chinoise ».

En entrevue, elle ajoute que son essai se veut aussi critique de l’Occident que de ce pays d’Orient. Pour elle, les dirigeants occidentaux n’ont carrément pas fait leur travail correctement, puisque le Web regorge de renseignements sur les objectifs et les activités de l’empire du Milieu en expansion dans ses périphéries. Le Canada compte un demi-million de citoyens d’origine chinoise, et beaucoup sonnent l’alarme depuis des années sur la stratégie du pays de leurs ancêtres.

« Après avoir passé des années à couvrir l’actualité chinoise depuis un peu partout dans le monde, j’en viens à la conclusion que, si le Front uni a pu poursuivre ses activités si longtemps sans rencontrer d’obstacles, c’est parce que des dirigeants occidentaux n’ont pas fait leur travail correctement », résume Mme Chiu.

L’empire empire

Quelle est cette stratégie au fait ? Le 21 mars, devant Vladimir Poutine à Moscou, le président Xi Jinping déclarait : « En ce moment même, il y a des changements comme nul n’en a vu depuis cent ans, et c’est nous qui pilotons l’ensemble. »

Mais encore ? Qu’est-ce à dire ? Que veut la Chine exactement ? « La Chine veut être respectée par le reste du monde et veut être vue comme leader, répond Mme Chiu. Le pays se présente comme une superpuissance capable de faire contrepoids aux États-Unis. La Chine dit à ses partenaires qu’elle ne se soucie pas de leurs systèmes politiques qui, pour elle, ne devraient d’ailleurs pas être une source de discrimination dans les relations internationales. »

La Chine se préoccupe aussi de sa stabilité intérieure. Xi Jinping ne tolère pas la critique. Il répète que l’URSS s’est désintégrée parce qu’elle a fait trop de place à la dissidence.

Le président de la République populaire est maintenant l’équivalent d’un empereur plénipotentiaire à vie. Son pays est-il impérialiste pour autant ?

Mme Chiu manipule le concept politique avec des pincettes analytiques, notamment quand elle examine le projet de nouvelle route de la soie avec ses effets en Italie et en Grèce, deux autres « puissances moyennes », comme le Canada. À Palerme par exemple, elle a rencontré des Italiens enthousiastes à l’idée de contrebalancer avec la Chine l’hégémonie américaine. Le nouveau gouvernement de la première ministre, Giorgia Meloni, hésite par contre à renouveler le protocole d’accord avec la Chine pour la Belt and Road Initiative (BRI) déjà signé par 18 pays.

« Même si la Chine est sincère lorsqu’elle affirme que ses investissements massifs dans les infrastructures mondiales de la “nouvelle route de la soie” ne s’inscrivent pas dans une stratégie visant à accroître son influence politique, une vigilance nationale à l’égard de ce type d’accord devrait aller de soi », écrit Mme Chiu.

La prudence et le réalisme semblent mieux admis maintenant avec la Chine éveillée, en vie et en pleine forme. Les Occidentaux se rendent à l’évidence que la libéralisation des échanges économiques avec ce pays empire, et que son enrichissement et sa modernisation fulgurante ne mèneront pas à des libéralisations politiques.

« J’ai une relation d’amour-haine avec le sujet de la Chine, dit Mme Chiu. Je n’ai vu que les situations se détériorer. L’avenir démocratique de Hong Kong semble bouché. Les droits de la personne ne s’amélioreront pas dans le pays. Ces sujets n’apportent pas de joie aux journalistes qui couvrent les affaires chinoises. Cela dit, je crois que les Canadiens doivent s’intéresser davantage aux affaires internationales. La Chine est un mauvais joueur de la scène internationale, mais il y en a d’autres, la Russie, l’Iran, l’Arabie saoudite, l’Inde aussi… »

La Chine et le nouveau désordre mondial Joanna Chiu, VLB, Montréal, 2023, 369 pages.