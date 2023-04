Les flâneuses

Les scintillements de François Ozon

François Ozon navigue sur sa veine ludique et féministe dans Mon crime, à l’instar de son 8 femmes 20 ans plus tôt. Avec une théâtralité assumée, des images joyeuses d’un Paris d’avant-guerre, deux copines, une actrice paumée (Nadia Tereszkiewicz) et une avocate sans le sou (Rebecca Marder), transforment leurs déboires avec les messieurs en tremplins pour la gloire. Et quand des acteurs chevronnés comme Isabelle Huppert, Fabrice Luchini et Dany Boon se glissent dans des rôles abracadabrants et excentriques, la partie devient aussi loufoque que réjouissante. À savourer comme un verre de champagne. En salle.