Les enfants acteurs épargnés par la loi sur le travail

Les enfants acteurs sont exclus du projet de loi du gouvernement Legault qui vise à limiter le travail des moins de 16 ans. Une occasion manquée de mieux encadrer le recours de plus en plus fréquent aux enfants sur scène et sur les plateaux de tournage ?

Pas selon Félixe Ross, qui est coach de jeu pour les enfants depuis plus d’une vingtaine d’années. « Un enfant sur un plateau de tournage, ce n’est pas comme un gamin qui ramasse des fraises dans un champ. Il est protégé par un syndicat [l’Union des artistes]. Il y a souvent un coach avec lui, et même ses parents. Il est lié à un contrat clair, avec des règles. Un enfant qui travaille dans un restaurant, il peut travailler 14 heures en ligne et personne ne le saurait », explique la comédienne pour illustrer que la réalité du marché du travail ne peut être plaquée sur le monde artistique.

Il y a des enfants artistes autour de moi qui ont des agendas de premier ministre

Presque l’ensemble de cette industrie, assujettie au statut de l’artiste plutôt qu’aux normes du travail, échappe au projet de loi présenté à la fin mars par le ministre du Travail Jean Boulet. Cela comprend non seulement les milieux du cinéma et de la télévision, mais également ceux de la musique, de la danse, du théâtre, du doublage et de la publicité.

Hormis quelques autres exceptions, comme le gardiennage et les activités sportives, le projet de loi 19 a pour objectif d’interdire le travail aux moins de 14 ans. Il n’y a actuellement aucun âge minimal pour occuper un emploi au Québec. Alors que la pénurie de main-d’oeuvre pousse plusieurs patrons à se tourner vers des employés de plus en plus jeunes, le gouvernement entend également baliser le travail des adolescents de 14 à 16 ans. Pour ne pas nuire à leur parcours scolaire, ces derniers ne pourraient pas travailler plus que 17 heures par semaine, et 10 heures du lundi au vendredi, si le projet de loi est adopté.

La scolarité, un défi

Or, un enfant peut travailler beaucoup plus que 17 heures par semaine sur un plateau de tournage, où les journées sont parfois très longues. Et souvent, même, ces enfants ont moins que 14 ans.

« C’est vrai que les enfants manquent de l’école. Mais il ne faut pas voir ça comme de l’école buissonnière, par contre. Ils ont systématiquement des tuteurs. Et c’est très strict. Ça ne niaise pas. Ils travaillent très fort, et souvent ce sont même des enfants qui réussissent mieux que la moyenne à l’école », souligne Félixe Ross, qui a notamment accompagné les comédiens sur plusieurs tournages d’émission jeunesse.

L’acteur Olivier Loubry, qui a amorcé sa carrière à l’âge de 10 ans, est plutôt d’avis qu’il y a encore beaucoup à faire pour valoriser les études chez les jeunes qui goûtent à la célébrité. S’il salue la présence de tuteurs sur les longs tournages, il constate que les jeunes comédiens accumulent souvent de petits contrats en parallèle, en publicité par exemple, où l’encadrement n’est pas le même.

« Il y a des enfants artistes autour de moi qui ont des agendas de premier ministre. Et la première chose qui saute dans ces cas-là, c’est l’école. Sauf que l’on sait que la plupart de ces enfants-là n’auront pas de carrière à l’âge adulte. Alors ils se retrouvent sans scolarité et un peu devant rien à 18-19 ans », souligne celui qui a notamment joué dans Watatatow et Les héritiers Duval.

Mesures réclamées

Ancien membre du conseil d’administration de l’Union des artistes (UDA), Olivier Loubry avait fait de l’amélioration des conditions des enfants acteurs son principal cheval de bataille. Avec Jessica Barker, il a contribué à la mise en place d’une fiducie pour les jeunes comédiens qui vise à empêcher les parents malveillants de profiter des cachets de leur enfant.

Il regrette cependant que le syndicat ne lutte pas plus fermement contre le décrochage scolaire. Olivier Loubry souhaiterait que les enfants acteurs ne puissent renouveler leur carte de membre de l’UDA que s’ils fournissent la preuve qu’ils poursuivent leur parcours scolaire. Une carte de membre qui a la valeur d’un permis de travail dans le milieu artistique.

« Je comprends que l’actuel projet de loi ne touche pas le milieu artistique, car c’est un secteur trop différent, ne serait-ce que pour la question des heures de travail. Mais si le gouvernement de la CAQ [Coalition avenir Québec] veut passer un autre projet de loi pour obliger l’UDA à vérifier que ses enfants membres vont à l’école, je serai le premier à l’applaudir », suggère le comédien.

En pleine transition, à la suite de l’élection d’une nouvelle présidente, l’UDA n’a pas pu réagir jeudi.