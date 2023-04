Une exposition sonore pour raconter la prison

Elles ont vécu la solitude de la prison, le temps qui pèse comme une tonne de briques, le manque de contacts, peut-être aussi le manque d’espoir. Avec le collectif Art Entr’Elles, accompagnées d’artistes professionnels, ces femmes se sont ouvertes, ont pris la perche qui leur était tendue pour faire de leurs expériences des histoires, prêtes à être partagées avec le public.

Le tout est présenté dans l’exposition sonore Inconditionnelles, qui prend l’affiche pour trois jours à la maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce. En visitant l’exposition, on écoute sept histoires, celles de Marie-Lise L. Mélanie H. Mélanie G. Lyne T. Yuzi, Kali Chamanes et Sabz et Al. Ces histoires peuvent être vraies ou pas, comme le présente Kali Chamanes, l’une des participants, qui en a fait un conte. Les personnages présentés peuvent aussi être vrais ou pas. La réalisation de ces oeuvres a duré deux ans, au cours desquels les femmes ont été accompagnées par quinze artistes professionnels, dont, plus intensément, un scénariste et un concepteur sonore.

Les histoires de vie de ces femmes varient énormément de l’une à l’autre, la lourdeur de leur peine aussi. Mais dans tous les cas, c’est bien avant que les portes de la prison se referment sur elles que leurs drames ont commencé.

On travaille sur la place de ces femmes-là dans la société

Or, il n’y a pas, en prison, la possibilité de faire un deuil, comme le remarque Kali Chamanes, qui a purgé une peine de 18 mois dans l’établissement fédéral pour femmes de Joliette, suivie de neuf mois à la maison de transition Thérèse-Casgrain, le temps de se trouver un logement. Elle ne nous dira pas les raisons de cette incarcération, mais elle en revient avec l’impression que la prison telle qu’on la vit actuellement est traumatisante et ne favorise pas nécessairement la réhabilitation.

D’ailleurs, elle avance que « 60 % des femmes emprisonnées le sont pour bris de condition », et que leur infraction première est donc loin dans leur passé. Dans les oeuvres sonores présentées, on sent d’ailleurs l’usure des femmes après des années passées en établissement carcéral.

En entrevue, Kali Chamanes, qui a subi deux opérations au cours de son incarcération, maintient aussi que les soins de santé y sont prodigués sans s’assurer de la participation du patient. Elle ajoute que le manque de contact physique avec les siens est cruel. Dans d’autres témoignages, des femmes ont aussi dû vivre avec un éloignement des membres de leur famille.

Réduire à une statistique

« J’ai tout fait dans ma vie pour ne pas devenir une statistique », dit Kali Chamanes, ajoutant qu’elle ne se préparait pas à faire de la prison. Et l’exposition Inconditionnelles, avec le travail du collectif Art Entr’Elles, se donne précisément comme mission de sortir les femmes incarcérées de l’invisibilité.

« On travaille sur la place de ces femmes-là dans la société, que soit une place physique ou numérique », dit Anne-Céline Genevois, qui les a accompagnées dans le processus de création. « Les femmes sont minoritaires dans le milieu carcéral, elles représentent à peine 8 % de la population. Et elles ne sont pas entendues. […] Les services sont moindres. Il y a encore des besoins. »

Lorsque Kali était à l’établissement de Joliette, « tout ce qu’il y avait, c’étaient des clubs de lecture. Je les ai faits en anglais et en français. Il faut dire que la COVID a bousculé tout ce qu’on faisait », dit-elle. Depuis sa sortie, elle a repris ses études en commerce.

« L’art en général est une thérapie, précise Kali Chamanes, qui a tenté de profiter au maximum de l’expérience. C’est ce que les humains faisaient avant qu’il y ait des thérapeutes. »

La plupart des femmes qui ont participé au projet sont aujourd’hui libres.

« Elles sont presque toutes sorties, il n’y en a plus que deux qui sont en maison de transition », dit, au sujet des artistes, Anne-Céline Genevois.

Selon elle, ce sont les conditions de pauvreté qui précipitent souvent les femmes en prison. Une pauvreté qui mène à des crimes de nature économique. Même des récidives de vol à l’étalage peuvent mener à l’incarcération, signale-t-elle. Les problèmes de dépendance et de consommation engendrent également des peines, souvent purgées dans les établissements provinciaux.

Après son lancement à la Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce, l’exposition Inconditionnelles sera déployée en format numérique.

Inconditionnelles Par le Collectif Art Entr’Elles. À la Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce à Montréal, du 13 au 16 avril.