Retour au bercail pour le Cirque Éloize

Pour célébrer son 30e anniversaire, le Cirque Éloize s’offre un grand retour au bercail. La troupe a en effet annoncé mercredi qu’elle faisait l’acquisition d’une salle de spectacle aux îles de la Madeleine, là où elle est née.

Après le très grand succès de son spectacle Entre ciel et mer en terres madeliniennes l’été dernier, le Cirque Éloize récidive et en propose une nouvelle mouture cet été dans l’église désaffectée de Havre-Aubert, le village des ancêtres de Jeannot Painchaud, le directeur de la compagnie. « On a une toute nouvelle mise en scène de Félix Dagenais », souligne d’ailleurs ce dernier.

Le spectacle, qui propose un alliage entre conte, musique traditionnelle, poésie et cirque, n’a pas encore été présenté en dehors des Îles. Il visitera 16 villes du Québec cet automne, dont Montréal, avant de prendre le chemin de l’Europe.

Entre ciel et mer est notamment accompagné de la musique du groupe Le Suroît, fondé en 1976 et lui aussi originaire des îles de la Madeleine — « le groupe québécois qui a joué le plus longtemps de manière ininterrompue », poursuit M. Painchaud. Le Cirque Éloize lui-même, rappelle-t-il, a débuté avec sept acrobates madelinots.

La nouvelle salle de spectacle de la compagnie s’appelle La Seine, en référence aux filets de pêche au hareng, et devrait compter 450 places. Elle accueillera aussi cet été des conférences du photographe et plongeur madelinot Mario Cyr, spécialiste de la vie marine arctique.

Jeannot Painchaud a d’autres plans en tête : il a acheté à titre personnel l’ancienne école du village, qu’il compte transformer en auberge. Des résidences de création, du cotravail et des ateliers de yoga devraient s’y tenir. « C’est un très gros projet » de quelque 20 millions de dollars en tout, dit-il.

Il faut dire que la pandémie a frappé de plein fouet le Cirque Éloize ; M. Painchaud ne croit d’ailleurs pas que la compagnie regagnera son rythme prépandémique avant quelques années. « Ça a été très douloureux », reconnaît-il. Cet arrêt forcé lui a par contre permis de renouer avec ses racines de Madelinot. « Sans la pandémie, je n’aurais pas eu ce temps de réflexion » pour réaliser ce rêve, dit-il.

En attendant, le Cirque Éloize a diversifié ses activités. Il présentera notamment l’exposition immersive Rouge 2100 au Planétarium de Montréal cet été. Cette expérience propose d’allier l’art et la science pour se projeter dans une vie sur Mars en 2100. Le tout se déploiera dans cinq salles du Planétarium.

Entre ciel et mer Du Cirque Éloize. Présenté à La Seine, aux îles-de-la-Madeleine, du 12 juillet au 13 août 2023.