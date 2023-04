Bibliothèques et musées, oasis postverglas

Jeudi matin, 8 h 45. Quinze minutes avant l’ouverture, une file inhabituelle serpentait devant les portes de la Grande Bibliothèque donnant sur le métro Berri-UQAM. Vendredi dans la journée, même scène.

Lors du passage du Devoir, le café du hall de l’endroit était plus vivant que jamais, et la foule plus hétéroclite. Le sol était jonché de plus de détritus que d’habitude — serviettes de table, boue de printemps, feuilles mortes. Mais qui aurait pu prévoir cette « popularité de crise » et le ménage à faire qui viendrait avec ?

Pratiquement toutes les places assises étaient occupées par des gens visiblement installés pour y camper un moment — manteaux en boule dans le dos, ordinateurs sur les genoux, bouteilles d’eau aux pieds. Des nids de fils électriques s’étaient tissés près des prises pour recharger les cellulaires qui dormaient à leurs extrémités.

« C’est l’achalandage le plus élevé qu’on a enregistré depuis trois ans », a confirmé Claire-Hélène Lengellé, de la Grande Bibliothèque. Jeudi, 8453 visiteurs sont passés. Vendredi, ils étaient 7794. « En comparaison, depuis le début février 2023, nous enregistrons entre 4700 et 4800 visites par jour. » Samedi et dimanche, l’achalandage était de retour à la normale.

Plus loin, métro Rosemont, à la bibliothèque Marc-Favreau, un employé questionné à la volée vendredi lors de la fermeture a expliqué que la bibliothèque avait annoncé à 11 h sur sa page Facebook qu’elle ouvrait exceptionnellement à 13 h, en plein Vendredi saint, pour aider ses usagers dans des circonstances inhabituelles. « On a dû avoir 500 personnes pour une journée écourtée, alors que personne ne savait qu’on allait ouvrir. D’habitude on en a, quoi… ? Hier, je dirais qu’on a vu entre 500 et 900 personnes, peut-être, pour une journée complète », a-t-il expliqué d’un visage fatigué et d’une voix emplie de fierté.

S’inscrire dans la ville, avec les gens

Depuis plusieurs années, les bibliothèques publiques du Québec travaillent avec l’idée de devenir un tiers-lieu, un environnement social accueillant qui n’est ni la maison ni le travail. Que tant de gens se soient spontanément repliés sur les bibliothèques pour y trouver refuge alors que leurs maisons étaient débranchées est un signe de réussite. Les bibliothèques peuvent être une oasis.

Et elles peuvent être un exemple, aussi. Comme pour le Musée des beaux-arts de Montréal, qui a ouvert ses guichets — entrées gratuites ! — jeudi et vendredi. « On s’est demandé comment on pouvait aider, nous aussi. C’était ça, notre priorité », a expliqué vendredi la directrice des communications, Michèle Meier, qui voyait dans le musée circuler beaucoup de petites familles, et comptait plus de poussettes qu’à l’habitude, à vue de nez.

« On veut, comme musée, être ce tiers-lieu pour les Montréalais. On travaille maintenant vers l’idée que le musée doit s’inscrire dans la communauté, y participer. Les bibliothèques ont réussi ça déjà ; elles sont en avance sur nous, sur les musées. »

« Comment on peut les rejoindre, changer la perception que les gens ont des musées, tout en respectant nos impératifs ? Comment est-ce qu’on peut passer de la verticale à l’horizontale, être moins élitistes et davantage inscrits dans la ville ? C’est avec des gestes comme celui-là qu’on souhaite commencer à le faire », a poursuivi Mme Meier.

« Le défi pour nous est financier. On ne peut pas soutenir ça très longtemps, peut-être deux ou trois jours. Mais là, le geste pour la communauté était définitivement prioritaire. »

La visite, la circulation et le déplacement d’œuvre en œuvre, propres à l’expérience du musée, font aussi que cet accueil « en cas d’urgence » ne créait pas de problèmes inhabituels. « On n’a pas les espaces et les places assises, comme en bibliothèque, où les gens peuvent s’installer et rester, analysait Mme Meier. À cause de la nécessaire protection des œuvres, on ne peut rien apporter à manger dans nos salles, même pas une gourde d’eau ; donc non, ce n’est pas plus sale qu’habituellement. »

Jeudi, le musée avait appelé des médiateurs en renfort pour offrir des activités supplémentaires aux jeunes visiteurs dont les écoles étaient fermées à cause de la tempête. Vendredi, la directrice « n’avait pas assez de staff pour refaire ça ». Une souplesse, une vitesse de réaction ont donc été demandées aux employés. « J’en ai quelques-uns qui sont venus me voir pour me dire à quel point ils étaient fiers que leur musée fasse ça. »

Les effets des changements climatiques et des événements météorologiques extrêmes qu’ils provoqueront obligeront-ils les bibliothèques et les musées à se transformer plus régulièrement en lieux d’accueil ? Les théâtres, qui possèdent parfois de beaux cafés accueillants, mais rarement des équipes habituées à faire de l’accueil en continu en dehors des périodes de représentations, devraient-ils ouvrir leurs portes dans ce genre de circonstances ? Autant de questions qui nécessitent réflexion.

Au moment où ces lignes ont été écrites, la Ville de Montréal n’avait pas répondu aux questions du Devoir sur l’affluence dans ses bibliothèques lors des pannes d’électricité de la semaine dernière.

« Super Mario » et les pannes d’électricité On va parfois au cinéma pendant les canicules d’été pour profiter de la climatisation. Les Montréalais privés d’électricité sont-ils cette fois allés s’y réchauffer ? « Je ne sais pas si c’est un impact des pannes, mais je peux vous dire que partout au Québec, le film Super Mario Bros. a cartonné et qu’on a noté une affluence vraiment plus forte qu’à l’habitude dans les salles de cinéma », a indiqué au Devoir Éric Bouchard, coprésident de l’Association des propriétaires de cinéma du Québec. « Est-ce que les pannes ont été un incitatif à aller voir le film plus vite ? J’aurais tendance à dire oui, mais nos entrées suivent le box-office de ce film partout en Amérique du Nord. Ça se peut que ce soit juste l’attrait du film. »