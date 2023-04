«L’école autrement»: un «appel à l’action» face à l’école à trois vitesses

Estimant que le réseau de l’éducation « s’en va vraiment vers un mur », le réalisateur d’un nouveau documentaire présentant une vue d’ensemble de l’école au Québec tire la sonnette d’alarme et appelle les parents, enseignants, autres professionnels, employeurs et décideurs à passer à l’action.

« Il n’y a pas de volonté politique pour réellement avoir une réflexion en profondeur sur le système d’éducation. Ils font juste patcher les problèmes, sans résoudre le fond, lance Érik Cimon. L’intention du film est que ça inspire les gens, les profs et les autres personnes du milieu pour faire les choses différemment et pour l’exiger du gouvernement. »

Le réalisateur signe L’école autrement, un documentaire de 52 minutes qui sera diffusé le 11 avril sur les ondes de Télé-Québec et disponible en ligne. Des politiciens, enseignants, syndicalistes et experts se prononcent notamment sur le système d’école à trois vitesses qui écrème les élèves avec les classes dites « régulières », les programmes particuliers sélectifs et les écoles privées.

« C’est comme si, aujourd’hui en 2023, nous étions revenus à la situation de 1960 », soulignera devant la caméra le sociologue Guy Rocher, en revenant sur la Commission Parent qui fut mise sur pied en 1961 et qui répondait à des problèmes de profondes inégalités. « Ce qu’on voit aujourd’hui, c’est un échec de ce que nous avons voulu, dit-il. J’appellerais même ça une trahison de ce que nous avons voulu. »

En 2016, le Conseil supérieur de l’éducation (CSE) a statué que l’école québécoise était la plus inégalitaire au pays. Un « engrenage de la pauvreté » qui inquiète Érik Cimon, qui affirme que « de plus en plus de jeunes passent entre les mailles du filet » et dénonce un diktat des notes, des bulletins et des examens.

« Nous sommes dans un système qui valorise la compétition et l’individualisme, croit-il. La Commission Parent date de 60 ans, il serait temps d’en avoir une autre. Cela a aidé le Québec à sortir d’une éducation élitiste ». Il plaide pour une école avec un décloisonnement entre le privé et le public, avec une meilleure répartition des élèves qui ont des problèmes d’apprentissage ou de comportement, dont plusieurs se retrouvent dans les écoles ordinaires.

Il dit avoir eu « toute la misère du monde » à trouver des enseignants qui ont accepté de témoigner devant la caméra de leurs conditions de travail et du manque de ressources pour les élèves. « Ils avaient tous peur de perdre leur emploi ou de vivre un enfer dans leur milieu de travail parce qu’ils dénoncent », dit-il.

Érik Cimon, 56 ans, garde un mauvais souvenir de son passage à l’école primaire puis à l’école secondaire, qu’il a fréquentées au public comme au privé. « Je n’avais pas l’impression que j’étais là pour apprendre, j’avais l’impression qu’on nous bourrait le crâne et qu’on voulait nous faire entrer dans un moule », lance-t-il.

L’arrivée de son enfant au primaire a également été un moteur de sa réflexion. « J’espère que, d’ici quelques années, ça va évoluer au niveau pédagogique et des bâtiments, dit-il. Il n’y a pas deux humains qui apprennent de la même manière, ni à la même vitesse. Il faut défaire la structure du système scolaire pour que ce soit possible d’avoir un parcours atypique. »

Le documentaire dresse un portrait sombre de la situation, mais se veut également porteur d’espoir et à la recherche de solutions. « Les solutions, elles sont connues depuis longtemps », lance-t-il. « C’est un enjeu de société de la plus haute importance, ajoute Érik Cimon. Si on n’arrive pas à éliminer les inégalités sociales, s’il y a trop d’écarts, il va y avoir un clash social comme on le voit dans d’autres pays. »

L’école autrement sera diffusé le 11 avril sur les ondes de Télé-Québec.