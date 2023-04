Le tour des femmes?

Depuis l’explosion de croissance qu’a provoquée son arrivée sur Internet, la pornographie est aussi devenue une super-giga-business : en 2020, les revenus de l’industrie étaient estimés à 60 milliards dans le monde. Ces chiffres nous susurrent que la porno est maintenant une culture commune, qu’on le veuille ou non.

On dit souvent que la pornographie est faite par et pour des hommes. Mais les femmes aussi en consomment, et en réalisent. Une pornographie dite féministe tente de répondre à cette demande.

Depuis trois ans, le festival Filministes, d’un féminisme complètement assumé, consacre tout un volet de sa programmation, les Filminounes, à la pornographie féministe. Cette série de courts métrages, qui sont présentés au cinéma L’Amour, prend « des formes éclatées, plus expérimentales, plus sensorielles et plus évocatrices », explique l’une des directrices du festival, Maha Farah Elmir. Tout récemment, un spectacle de Cinéma Erotika, cofondé par Ariana Molly avec la collaboration de Veronika Yemelyanova, prenait aussi l’affiche, toujours au cinéma L’Amour.

« La pornographie soulève bien des émois et des critiques divisant irrémédiablement les féministes : visions stéréotypées, violences sexuelles, phallocentrisme, exploitations, etc. », expliquent les directrices du festival Filministes. « Avec cette séance coquine, nous souhaitons faire place à des démarches esthétiques qui déplacent les points de vue hors du scénario traditionnel, tout en laissant une place à une production féministe plus mainstream. »

Le fait est que la consommation de pornographie par les femmes semble en croissance depuis quelques années, de même que la production d’une pornographie dite féministe. Dans son mémoire de maîtrise, intitulé La pornographie féministe, une étude exploratoire auprès des usagères, déposé en 2022 au Département de sexologie de l’UQAM, Alexandra Fournier mentionne qu’en 2021, 32 % des auditeurs de Pornhub étaient des femmes. Il s’agirait d’une hausse de 5 % par rapport à l’année précédente, selon les données du géant de la pornographie.

Une étude de 2020 donne quant à elle des ratios plus élevés. « S’appuyant sur une définition large de la pornographie (incluant la vidéo, l’écrit et l’image), les réponses à un questionnaire en ligne démontrent que 60,2 % des femmes majeures auraient consommé de la pornographie au cours du dernier mois », écrit-elle.

Qu’est-ce donc, dans ce contexte, qu’une pornographie féministe ? Au départ, la pornographie désigne du « […] matériel jugé sexuel en fonction du contexte, dont l’intention première est d’exciter sexuellement l’usager […] ». De façon générale, la pornographie féministe est faite « par et pour des femmes », où on trouve une plus grande diversité de corps et de genres, hors des schémas traditionnels des films pour adultes, eux-ci étant souvent centrés sur le sexe et le plaisir masculins. Elle garantit aussi souvent que les tournages sont réalisés de façon éthique.

« Je pense qu’il y a de plus en plus de femmes qui consomment de la pornographie et qui s’investissent pour faire du porno, dit la sexologue Myriam Daguzan Bernier. Sur le site Onlyfans, il y a beaucoup de femmes qui ont essayé de prendre possession de ces plates-formes pour faire autre chose. »

Le droit au plaisir

En fait, c’est à partir du tournant des années 1970 qu’un courant dit de pornographie féministe émerge, au même moment que la pornographie hard-core, à travers des films comme Deep Throat, gagne un public plus général. En 1980, Candida Royalle (ancienne star de l’âge d’or du porno) fonde Femme Productions. Et en 1981, Annie Sprinkle codirige le film Deep Inside Annie Sprinkle.

L’actrice américaine de pornographie Nina Hartley disait aux femmes : « Le sexe n’est pas quelque chose que les hommes vous font. Ce n’est pas quelque chose que les hommes obtiennent de vous. Le sexe est quelque chose dans lequel vous plongez avec enthousiasme et dont vous appréciez chaque instant, tout autant qu’eux. »

Dans la pornographie traditionnelle, le plaisir féminin, moins mesurable et moins visible, passe souvent en second, ainsi que les fantasmes qui visent à le satisfaire. Comme sexologue, Myriam Daguzan Bernier reçoit régulièrement des demandes de sa clientèle pour une pornographie dite éthique. « Cela dépend toujours de la façon dont la pornographie est faite », dit-elle. « Il y a beaucoup de jeunes qui vont utiliser ça comme une espèce d’école », dit-elle. Dans plusieurs cas, on parle d’une pornographie qui garantit que les employés qui y participent sont bien payés, et que le consentement de toutes les parties est respecté.

Des simulations

Au Québec, la télévision et le cinéma traditionnels tournés sous le parapluie de l’UDA n’autorisent que les scènes de sexualité simulées, où on ne montre pas de véritables organes sexuels, explique la coordinatrice d’intimité Mimi Côté. « S’il y a pénétration vaginale, anale ou orale, ou s’il y a un contact sexuel entre deux performateurs, c’est assurément parce qu’il y a une prothèse » ajoute-t-elle. Cela exclut évidemment la pornographie, dont le but premier est de proposer de réelles scènes de sexe.

Pourtant, les occasions d’intervenir sur ces plateaux, pour les coordonnatrices (ce sont présentement uniquement des femmes) d’intimité, ne manquent pas.

Les champs couverts par les coordonnateurs d’intimité sont très larges. Cela va du respect de la notion de consentement aux protocoles entourant l’entraînement de l’artiste dans les scènes d’intimité, le moment où il ou elle doit se dévêtir, le concept de plateau fermé, jusqu’au traitement des plaintes concernant les cas d’abus ou de harcèlement.

Mimi Côté est appelée notamment à permettre aux artistes de s’exprimer sur les scènes qu’ils ont à tourner. « On s’assure qu’ils soient capables de dire ce qu’ils en pensent. Il peut y avoir des dynamiques de pouvoir sur les plateaux. »

Parfois, les scènes de sexe simulé sont décrites « cinq minutes avant, dans le corridor », dit-elle. Or, des protocoles encadrant la pratique artistique existent, souligne-t-elle, « ils sont juste méconnus ».

Mimi Côté n’exclut pas la possibilité d’oeuvrer un jour dans l’industrie de la pornographie comme coordonnatrice d’intimité. « Il peut y avoir de bonnes pratiques, et des plateaux très bien régis, mais il y en a d’autres qui pourraient avoir besoin de plus d’encadrement. »

Différents courants féministes

Dans son mémoire, Alexandra Fournier rappelle que différents courants féministes s’opposent au sujet de la pornographie, comme d’ailleurs au sujet de la prostitution.

Au sein même du mouvement féministe, « le mouvement anti-pornographie se heurte encore plus frontalement à une vision pro-pornographie chez certaines féministes pro-sexe, qui défendent sa reconnaissance comme levier d’autonomisation et de plaisir pour les femmes », écrit-elle dans celui-ci.

Son enquête, basée sur le témoignage de 12 femmes faisant usage de pornographie, tend à donner raison aux secondes.

« Autrement dit, les femmes font usage de pornographie pour une raison donnée (par exemple, s’exciter) et en découle une expérience plus ou moins conséquente (éprouver de l’excitation sexuelle ou non) », écrit-elle.

« La pornographie féministe vise à déconstruire les stéréotypes », dit pour sa part Julie Lavigne, professeure de sexologie à l’UQAM, qui a dirigé ce mémoire.

L’âge moyen où un enfant a un premier contact avec la pornographie est passé de 11 à 9 ans, selon la sexologue Myriam Daguzan Bernier. Pendant ce temps, celui des premiers rapports sexuels reste relativement stable, ajoute Mme Lavigne.

« Je pense qu’il y aurait intérêt à faire de l’éducation à la pornographie », dit Mme Lavigne.