Sexe académie

Depuis l’explosion de croissance qu’a provoquée son arrivée sur Internet, la pornographie est aussi devenue une super-giga-business : en 2020, les revenus de l’industrie étaient estimés à 60 milliards dans le monde. Ces chiffres nous susurrent que la porno est maintenant une culture commune, qu’on le veuille ou non.

Un freudien voit des pénis (presque) partout. Le structuraliste Emmanuel Désveaux, lui, découvre un pubis dans le voile qui couvre la tête de la Vierge Marie de la Pietà du XVe siècle ornant la cathédrale d’Aoste, en Italie. Mamma mia !

Après avoir souligné dans son dernier livre que la mère du Christ écarte les jambes pour soutenir le corps de son fils, l’anthropologue poursuit sa description iconographique. « Or, on y remarque également, dans le voile qui couvre la tête de la Vierge, un étrange pli du tissu, à l’enroulement prononcé du niveau du milieu du front, écrit-il. L’élément détonne de prime abord, car il défie les règles du drapé. S’il ne correspond à aucune exigence réaliste, il suggère en revanche de façon très nette l’image d’un clitoris transformant le visage voilé en vulve. »

À lire aussi Ce texte est publié via notre section Perspectives.

L’interprétation pour le moins audacieuse apparaît dans Sexualité, sociétés, nativités, publié récemment par Les Classiques de Champ Vallon. « C’est un livre assez ambitieux, qui part du constat que l’anthropologie a fait l’impasse sur la sexualité », explique en entrevue le professeur Désveaux, rencontré lors d’un récent passage à Montréal. « L’anthropologie parle de mariage ou des liens de parenté, mais pas de sexualité. Je suis donc parti de la base en me demandant ce que signifie la relation sexuelle en elle-même. Il existe bien sûr une universalité de la relation sexuelle, mais pas de sa signification. »

M. Désveaux est directeur d’études de l’École des hautes études en sciences sociales de Paris. Spécialiste des peuples premiers des Amériques, il a réalisé le terrain d’observation pour son doctorat dans une communauté ojibwée du nord de l’Ontario. Il a aidé à concevoir et à lancer le Musée du quai Branly à Paris. Il a même dirigé la thèse du Québécois André Tessier sur la masculinité au hockey.

Pourquoi la pornographie ?

Il a donc occupé ses dernières années à une vaste enquête anthropologique autour de la sexualité qui finit par aborder le sujet de la pornographie et de ses origines. La question simple et complexe organisant ce travail revient à se demander pourquoi la pornographie est apparue en Occident. Le marché des produits de l’industrie du sexe se mondialise, comme tant d’autres, le XXX se diffuse par les WWW, mais il reste que c’est bien ce recoin-ci du monde qui a engendré et fait prospérer l’exploitation du sexe pour lui-même (et pour le profit).

Alors, pourquoi ? Pourquoi Playboy, Deepthroat ou Pornhub ne sont-ils pas chinois, péruviens ou gabonais ? Un marxiste tenterait probablement une réponse évoquant le capital, ce lien social inséré partout pour les remplacer tous. Le rapport sexuel devient une marchandise comme les autres.

La réponse fondamentalement différente fournie par l’anthropologue Emmanuel Désveaux passe par un très long détour analytique pour comprendre les manières d’envisager la sexualité dans différentes sociétés humaines. Elles sont ramenées à quelques types : australienne, américaine, européenne et asiatique.

En Extrême-Orient, l’amour charnel est vu comme une relation sacrée. Les Autochtones des Amériques lient sexualité et reproduction sans concevoir l’hérédité biologique, contrairement aux Européens. Chez les aborigènes d’Australie, la relation sexuelle et la conception sont dissociées. M. Désveaux fait l’hypothèse que ce continent n’abritant pas de grands mammifères, il ne permet pas d’observer ce lien par l’élevage (comme en Europe).

Cette manière de penser découle d’une idée de base de La pensée sauvage, de l’anthropologue Claude Lévi-Strauss, voulant que les humains s’inspirent de la nature pour se comprendre eux-mêmes. « Chez les autres peuples, il y a une continuité dans la séquence de l’acte charnel jusqu’à la naissance, dit le professeur. La sexualité pour les Européens peut être séparée pour un plaisir en lui-même. Ce qui donne une sexualité non procréative. Ce qui mène à une instrumentalisation du corps féminin. La femme devient soit une source de plaisir, soit une source d’enfants. »

Maman ou putain

Autrement dit, les autres sociétés humaines établissent une continuité séquentielle entre l’acte charnel et la procréation tandis que les Occidentaux instrumentalisent la séquence (et le corps féminin) jusqu’à se dire qu’il est possible d’avoir des rapports sexuels uniquement pour le plaisir, jusqu’à concevoir et exploiter une sexualité non procréative. Cette particularité s’observe dès l’Antiquité gréco-romaine.

« Certaines représentations grecques de la sexualité reproduisent explicitement des actes sexuels de types pornographiques qui ne sont absolument pas liés à la procréation, fait remarquer M. Désveaux. Je voulais montrer que la pornographie est l’aboutissement de cette dissociation, que, dès l’origine, elle est déjà là, avec cette conception occidentale clivée de la femme, soit génératrice de plaisir, soit génératrice d’enfants. »

L’exploration intellectuelle de cette intuition emprunte divers chemins de traverse. Ici, pour proposer une histoire des tentatives occidentales pour comprendre les mécanismes de la reproduction. Là, pour analyser l’« impératif de retenue » dans la recherche des plaisirs ajouté par le christianisme (après le stoïcisme, comme l’a montré Michel Foucault dans sa propre Histoire de la sexualité) au dispositif binaire fondamental.

« La déchristianisation a eu un effet radical en mettant à nu cette opposition entre la maman et la putain pour laisser, in fine, l’actrice pornographique d’un côté et, d’un autre côté, la revendication de pouvoir être mère sans relations sexuelles, comme la Vierge Marie, dit le professeur en admettant que sa lecture puisse sembler paradoxale et provocatrice. Notre monde va accentuer cette tension paradoxale entre l’hypersexualité et la maternité sans sexualité. »

Il fait également observer que la procréation médicalement assistée (PMA) est devenue banale en même temps que la pornographie devient le spectacle le plus fréquenté sur Internet. « La légalisation de la PMA et l’imperium de la pornographie ne signalent pas un moment où l’Occident se serait laissé déborder par la technique, mais au contraire, celui où celle-ci contribue à jeter une lumière, plus vive que jamais, sur ce que sont à ses yeux la relation sexuelle et la procréation », souligne-t-il dans le livre Sexualité, sociétés, nativités dès la première page.

Les travaux de Désveaux Le professeur Emmanuel Désveaux prépare la diffusion critique de carnets de terrain au Brésil remplis, dans les années 1930, par Claude Lévi-Strauss (1908-2009), fondateur de l’anthropologie structurale. Les carnets de sa première mission ethnographique auprès des Caduveo (1935-1936) ont été perdus pendant l’occupation allemande. Ceux de la deuxième expédition, auprès des Nambikwara (1938), appartiennent maintenant à la Bibliothèque nationale de France. « Ils sont en réalité impubliables, dit le directeur d’études de l’École des hautes études en sciences sociales de Paris. C’est enthousiasmant parce qu’il y a beaucoup de documents. C’est compliqué de se retrouver dans cet ensemble parce que les carnets ne sont pas datés au jour le jour comme un journal de terrain. Lévi-Strauss faisait beaucoup de notations linguistiques, mais aussi des pages du style journal de voyage. Il décrit les arbres, les postes de traite, la ville de São Paolo. Tout ça est totalement décousu. » Les carnets numérisés seront rendus accessibles dans deux ou trois années. Entre-temps, une équipe internationale constituée autour du professeur Désveaux aura publié un ouvrage analytique de ces documents. Lui-même y écrira sur les fondements épistémologiques des expéditions de l’autodidacte ethnologue d’abord influencé par les thèses diffusionnistes. Les observations de visu et surtout la découverte de la linguistique structurale lui ont fourni les clés pour analyser les systèmes élémentaires de la parenté et finalement construire une anthropologie structurale. La perspective a fortement pesé sur les sciences sociales françaises de l’après-guerre puis amorcé un déclin d’influence dans les années 1970 et 1980. Le structuralisme paraît maintenant souvent trop abstrait, trop simplificateur et manichéen, trop concentré sur des schémas généraux devant refléter des invariants universels au détriment de l’histoire des sociétés et des changements politico-culturels. Les gender studies et les théories féministes ont particulièrement bataillé contre le modèle et certaines idées lévistraussiennes.