De la porno dans vos oreilles

Depuis l’explosion de croissance qu’a provoquée son arrivée sur Internet, la pornographie est aussi devenue une super-giga-business : en 2020, les revenus de l’industrie étaient estimés à 60 milliards dans le monde. Ces chiffres nous susurrent que la porno est maintenant une culture commune, qu’on le veuille ou non.

« J’aimerais bien que tu chevauches un oreiller. Tu vas imaginer que c’est moi ton oreiller. Pendant que tu t’installes, je vais te parler de ma queue », murmure John d’une voix grave et suave dans votre oreille. John n’existe pas vraiment, il n’est que le narrateur d’un des scénarios coquins du balado Voxxx, qui aide les femmes à expérimenter leurs fantasmes en leur proposant autre chose que les films pornos classiques.

Lancé en 2018 en France, Voxxx propose à ce jour plus de 200 épisodes narrés par des comédiens, des acteurs pornos et parfois de simples amateurs. Entre les histoires fictives racontées par des voix sensuelles, les enregistrements d’ébats sexuels torrides et les séances dirigées pour découvrir son corps, on ratisse large pour susciter l’excitation des femmes et les accompagner vers l’orgasme.

Avec plus de 19 millions d’écoutes au total atteintes l’automne dernier, autant dire que la crédibilité et le succès de Voxxx ne sont plus à prouver. « Notre force, c’est de proposer des invitations à la masturbation, mais en laissant beaucoup d’espace à l’imagination et aux fantasmes de chacune », note en entrevue Olympe de Gê, cocréatrice du balado avec Karl Kunt et Lélé O.

L’imagination, c’est bien le mot-clé de ce type de balado, la recette secrète même. « Quand on s’abstient de regarder des images, ça permet de se faire ses propres films érotiques dans sa tête, c’est précieux. Sinon, on n’a que les fantasmes des autres qui nous sont imposés », poursuit-elle. Les auditrices deviennent donc les héroïnes de l’histoire au lieu d’être de simples spectatrices, comme c’est le cas souvent dans les vidéos pornos.

Ne pas proposer d’images, ça permet également d’être plus inclusif et de combattre les stéréotypes qui dominent dans la pornographie vidéo classique. « Chacun peut imaginer la forme et les couleurs des corps qui l’excitent », précise Olympe de Gê.

Même si ça reste une niche, Voxxx n’est pas le seul balado à miser sur la porno auditive. Parmi les plus populaires dans le milieu francophone, on retrouve Le son du désir, un balado immersif qui propose un univers érotique bienveillant aux femmes, faisant d’elles les héroïnes des aventures rien qu’avec ce simple « Allô ma chérie ? » qui commence chaque épisode.

D’autres, comme Le verrou et Ctrl-X, ont choisi de mettre en son la littérature érotique déjà existante. Ils font ainsi redécouvrir des textes classiques signés par Boris Vian, Guillaume Apollinaire, Mirabeau, Anaïs Nin et bien d’autres, proposant aux auditeurs de s’abandonner dans un moment d’intimité.

La professeure de sexologie à l’UQAM Julie Lavigne voit dans l’émergence du balado érotique une conséquence de la « saturation » de l’offre sur des sites comme Pornhub et YouPorn. Il y a d’ailleurs une importante clientèle féminine susceptible de se tourner vers cette offre auditive. « Les femmes sont plus portées vers la littérature érotique, l’audio devient une extension, plus incarnée pour elles, plus stimulante. »

Un marché à prendre

Au Québec pourtant, hormis le volet québécois de Voxxx qui a été lancé en novembre dernier — et qui propose pour le moment huit épisodes avec l’accent québécois —, le secteur reste largement à découvert.

Lorsqu’on parle de sexualité en balado ici, c’est surtout dans une forme éducative, à travers des discussions et des réflexions. Dans le populaire balado Sexe oral par exemple, les animatrices Lysandre Nadeau et Joanie Grenier discutent de sexe sans aucun tabou avec un invité différent à chaque épisode. Au programme : éjaculation féminine, sexting, transsexualité, fantasmes, masturbation, polyamour, ITSS, avortement… Dans ce même registre, il y a aussi le balado À quoi tu jouis ? du Club Sexu, animé par Laïma Abouraja Gérald et Justin Roy.

Il y a tout de même le balado Ferry, traversée érotique — produit par Radio-Canada —, qui propose des témoignages d’inconnus sur un épisode qui sort de l’ordinaire de leur vie sexuelle. Un homme raconte ainsi la fois où une inconnue l’a masturbé dans un avion, un autre détaille sa première fois plutôt cocasse et coûteuse, tandis qu’une femme revient sur sa première relation avec une autre femme.

« Je pense qu’on a encore une certaine pudeur au Québec », avance Sylvianne Rivest-Beauséjour, qui coréalise ce balado, pour expliquer la faible offre de récits pornos auditifs au Québec. « En faisant la série, on a réalisé que c’est encore un très grand tabou, la sexualité. Les gens sont gênés de parler de leurs expériences, même quand c’est positif. […] On semble avoir honte de nommer notre désir. »

De son côté, Julie Lavigne, historienne de l’art et professeure au Département de sexologie de l’UQAM, croit que ce n’est qu’une question de temps avant que ce type de balado se multiplie. « C’est quand même récent comme forme de pornographie. De manière générale, quel que soit le sujet, le balado est bien plus développé en France ou aux États-Unis qu’ici. Ça va prendre un peu plus de temps, mais ça va venir. »