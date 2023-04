Tania Kontoyanni prend la tête de l’Union des artistes

Au terme d’un second tour historique, c’est finalement Tania Kontoyanni qui a été élue pour prendre la tête de l’Union des artistes (UDA). La comédienne a récolté 51 % des voix, contre 49 % pour son adversaire Pierre-Luc Brillant.

« J’ai fait campagne sur l’importance de la communication avec les membres et leur mobilisation. Ce sera ma plus grande priorité en ce début de mandat », a déclaré la nouvelle présidente du syndicat par voie de communiqué vendredi midi, au moment où les résultats ont été dévoilés.

Les quelque 8578 membres de l’UDA ont pu exprimer leur choix entre le 4 et le 6 avril. Pas moins de 30 % d’entre eux s’en sont prévalus pour ce second tour,comme lors du premier.

Un premier vote s’est déroulé entre les 20 et 23 mars derniers pour choisir la personne qui succéderait à Sophie Prégent à la tête du syndicat. Quatre candidats étaient alors en lice : Tania Kontoyanni, Pierre-Luc Brillant, Michel Langevin et Sylvain Massé. Mais pour la toute première fois dans l’histoire de l’UDA, aucun candidat n’a obtenu la majorité simple — c’est-à-dire 50 % des voix +1 — pour l’emporter. Tania Kontoyanni et Pierre-Luc Brillant, qui ont respectivement récolté 32,9 % et 32,4 % des votes, ont ainsi dû s’affronter dans un second tour.

La comédienne Tania Kontoyanni oeuvre autant dans le milieu du théâtre, de la télévision que du cinéma. Diplômée du conservatoire d’art dramatique de Montréal, elle détient aussi un baccalauréat en administration des affaires de l’Université Laval. Elle s’est jointe au conseil d’administration de l’UDA en 2017 et membre du comité de direction à titre de trésorière depuis 2019.

Nouveau rôle pour Sophie Prégent

Sophie Prégent, qui était présidente de l’UDA depuis 10 ans, a annoncé en mars dernier sa volonté de ne pas briguer un nouveau mandat. En entrevue avec le Devoir, elle avait expliqué qu’il était temps pour elle de passer le flambeau et qu’elle ne souhaitait pas « s’incruster dans ses fonctions ».

Elle avait néanmoins exprimé sa volonté de rester au CA de l’UDA comme administratrice. Elle a d’ailleurs été officiellement élue dans ce rôle, dans la catégorie acteurs-actrices, lors du vote à la fin mars.

D’autres détails suivront.