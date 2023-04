Les flâneurs

Désopilante parodie

D’un humour noir désopilant avec mille piques sur les dérives passées, présentes et futures de nos sociétés, Fumer fait tousser, du cinéaste français Quentin Dupieux (Le daim), est un carnaval de situations cocasses et inspirées. Avec une bande d’acteurs bien dirigés , Dupieux livre une parodie de superhéros de pacotille en campagne antitabac, aux côtés d’un rat libidineux et d’une tortue à abattre. Entre le gore et l’anticipation, avec des histoires à faire peur et un dénouement savoureux, cette satire nihiliste regorge de trouvailles scénaristiques sur le vide existentiel de l’heure. En salle.