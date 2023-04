«Showing Up»: Kelly Reichardt retrouve Michelle Williams

Depuis maintenant près de trente ans, la cinéaste américaine Kelly Reichardt construit une filmographie éminemment personnelle. À l’image de son actrice discrète mais brillante, chaque nouvelle oeuvre fait l’effet d’avoir été filmée avec moult soin à l’issue d’une longue réflexion : Wendy and Lucy, sur l’odyssée d’une jeune femme pauvre et de son chien, Meek’s Cutoff, sur les rapports de force hommes-femmes au sein d’un convoi de colons, ou encore Certain Women, sur les destins croisés de quatre femmes d’âge et de milieux divers, en sont d’excellents exemples. L’est également son récent Showing Up, présenté en compétition officielle à Cannes, et où brille Michelle Williams.

Pour mémoire, la vedette de The Fabelmans (Les Fabelman) était déjà la tête d’affiche des trois autres films mentionnés.

« Depuis le temps, Michelle fait désormais partie de ma vie, même s’il arrive que beaucoup de temps passe sans qu’on se voie », confie la réalisatrice de First Cow lors d’un entretien en visioconférence.

« Notre dernière collaboration [Certain Women, en 2016] remontait à quelques années, sans qu’il s’agisse d’une décision consciente de son côté ou du mien : elle est très sollicitée, et moi, je conçois très lentement mes projets. Mais bref, un jour, je l’ai vue à la télé dans la série Fosse/Verdon [où elle incarne l’actrice et danseuse Gwen Verdon face à Sam Rockwell en chorégraphe et metteur en scène Bob Fosse] et j’ai été soufflée. »

De poursuivre Kelly Reichardt, c’était comme de « redécouvrir » celle qui était pourtant son actrice fétiche depuis Wendy and Lucy, en 2008.

« Elle accomplit des choses dans cette série, dans ce rôle… Sa physicalité… Des trucs tout menus : ses mains… Elle y dévoile une facette de son talent — que je savais immense — que je ne soupçonnais pas. »

D’où ce désir d’une nouvelle collaboration plus tôt que tard. En parallèle, Kelly Reichardt et son partenaire d’écriture habituel, Jon Raymond, cogitaient les grandes lignes de ce qui allait devenir Showing Up.

Lizzy est née pendant que nous écrivions l’histoire. Elle était au départ difficile à cerner ; elle changeait beaucoup. Elle a lentement pris forme…

Cerner l’héroïne

Campé à Portland, comme la majorité des films de la réalisatrice, Showing Up met en scène une sculptrice, Lizzy, qui prépare une exposition possiblement déterminante pour son avenir artistique. À mesure qu’approche la date fatidique, les embûches et les distractions s’accumulent : sa propriétaire tarde à lui réinstaller l’eau chaude, son chat lui ramène un pigeon blessé qu’elle se retrouve à soigner, son frère menace de sombrer dans une psychose face à une mère en plein déni…

Alors qu’elle parle, Kelly Reichardt semble sculpter le personnage dans l’air avec ces mains, à la manière de Lizzy modelant son argile pour en faire jaillir d’étonnants — et émouvants — personnages.

« Ce qui nous a aidés, Jon et moi, c’est lorsque je suis tombée sur une photo de la sculptrice Lee Bontecou [1931-2022] en plein travail. Et je me suis dit “Oh, c’est parfait !” parce qu’il y avait un matériel visuel abondant la concernant, et qu’en plus, Michelle lui ressemble. »

Kelly Reichardt explique du même souffle combien la dimension collaborative est selon elle primordiale dans la conception d’un personnage : elle a sa vision, que celle de son ami et coscénariste vient compléter ou confronter, avant qu’enfin, celle de l’interprète vienne confirmer ceci et infirmer cela.

Il en résulte un autre de ces portraits finement observés dont la cinéaste a le secret, à propos d’une femme vivant un moment charnière de sa vie.

Il arrive que je ne me sente pas liée à certains personnages, et Lizzy est Lizzy : elle prend certaines décisions que je ne prendrais absolument pas… Mais je comprends l’anxiété qu’elle ressent durant cette période précise. Et je comprends également la différence entre créer pour soi dans son atelier, et créer en vue d’exposer son travail à la vue de tous ; ce que ça engendre comme angoisse.

Angoisse créatrice

Fait intéressant, Lizzy est une artiste, donc une créatrice, comme la cinéaste. Dès lors, Kelly Reichardt s’est-elle davantage projetée dans ce personnage que dans les précédents à avoir peuplé son univers cinématographique ?

Comme souvent chez Kelly Reichardt, le récit consiste en une accumulation de petites choses, de quasi « non-événements » qui en sont pourtant. Dans Showing Up, l’un de ces épisodes en apparence anodin mais qui se révèle crucial survient lorsque Lizzy, après avoir confié la cuisson de ses sculptures à un employé du centre local d’artistes, constate que l’une d’elles a été un peu trop cuite. Tandis que l’employé non seulement minimise les dégâts mais argue qu’en art, les imperfections rehaussent le niveau d’intérêt, Lizzy affiche une mine incrédule, puis catastrophée.

Son visage est alors un livre ouvert : voilà son exposition tout entière compromise. Là encore, on ne peut s’empêcher de se demander si, derrière ce passage, se cache la cinéaste. Lorsqu’on le lui demande, Kelly Reichardt éclate de rire.

« Il faut toujours s’ajuster, parce qu’un film, une oeuvre est une entité vivante qui prendra une forme ne correspondant pas forcément à ce qui était prévu. Il y a plein d’imprévus, d’impondérables… Il m’arrive de rentrer à la maison après une journée de tournage, et de me dire que ça s’est bien passé. Mais aussitôt, je me demande : “Et si j’avais plutôt fait ça ?” Je me couche sur cette pensée. Vous savez ? “J’aurais pu, j’aurais dû…” C’est d’ailleurs pour ça que je ne peux pas voir mes films une fois qu’ils sont terminés. »

Délicat et beau

Dans le cas de Lizzy, lors de la scène en question, c’est tout son futur d’artiste, voire son existence complète, dont elle semble entrevoir l’anéantissement. Évidemment, ça lui passe, mais ce court passage montre — littéralement, grâce à l’expressivité de Michelle Williams — à quel point Lizzy est impliquée dans son art ; à quel point elle vit pour son art. Sans le sou, elle n’a pas d’amant ou d’amante, d’ami ou d’amie : elle a son argile et son chat roux. Là-dessus, Kelly Reichardt ne rejoint en rien son personnage.

« Quand tu travailles avec les bonnes personnes, avec des personnes qui sont bonnes, ça aide immensément. Tu te sens… épaulée. Je m’entoure de gens talentueux et passionnés, et qui, comme moi, s’investissent corps et âme. »

Or, justement, à mesure qu’elle crée en solitaire et que se multiplient les contretemps, Lizzy s’ouvre presque malgré elle au monde. Ce monde à l’intention de qui, après tout, elle destine son exposition. C’est en somme l’intrigue du film, et cela pourra sembler peu, mais comme chaque fois chez Kelly Reichardt, c’est énorme. Et c’est beau. Aussi beau que ces délicates sculptures que crée Lizzy.

Le film Showing Up prend l’affiche en V.O. et en V.O., s.-t.f. le 14 avril.