«Pull», Tina Leon

En additionnant les cinq nouvelles chansons de ce minialbum aux cinq autres de son premier EP, Push, paru en août dernier, Tina Leon nous offre un ravissant premier album qui trouve son équilibre entre chanson soul et R&B traditionnelle et production moderne. La musicienne a pu compter sur de nombreux amis, qui lui en doivent bien une et qui se sont rassemblés autour d’elle pour l’aider à lancer son projet personnel : Marie-Christine Depestre (de son vrai nom) est une choriste très sollicitée dans le milieu. Alex McMahon, Ariane Moffatt, Félix Petit (réalisateur de Les Louanges et d’Hubert Lenoir), entre autres accomplis, mettent la main à la pâte, à titre d’instrumentistes ou de réalisateurs. De délicates touches hip-hop apparaissent sur la rythmique de Hold Me et de Float (qu’on entend comme un clin d’oeil à I Want You Back des Jackson 5 et à ceux qui l’ont échantillonnée), les orchestrations accordent autant d’importance aux cuivres qu’aux cordes, sans masquer la finessedu grain et la douceur du trémolo de cette musicienne très capable de voler de ses propres ailes.

Pull ★★★ 1/2 Soul Tina Leon, Ensoul Records