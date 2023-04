Notre sélection jeunesse du mois d’avril

Un troll et des boucs

« Il était une fois un pont de bois », un troll affamé et une famille de boucs. Assis dans la boue et les déchets, le troll accueillera tour à tour les trois bovidés espérant les cuisiner en gratin, les pocher ou encore les fumer. Renouvelant continuellement son art, Mac Barnett manipule habilement les codes du conte facétieux dans une fable truculente. La présence de peu de personnages, l’opposition entre la bêtise et la ruse, la simplicité du texte — traduit ici par Kévin Viala — qui allie rimes et formules répétitives assurent une traversée des plus efficaces. Bien sûr, Barnett s’allie son indispensable acolyte, Jon Klassen. Dans un style reconnaissable entre tous, privilégiant les couleurs sombres, il combine candeur et un brin d’horreur jouant de différentes perspectives qui ajoutent à l’effet dramatique souhaité. Avec Les trois boucs et le troll, le duo témoigne encore une fois d’un respect infini de l’enfant et d’un souci de s’adresser à son intelligence. À découvrir à la mi-avril.

Marie Fradette

Les trois boucs et le troll

★★★★

Mac Barnett et Jon Klasse, traduit par Kévin Viala, Scholastic, Toronto, 2023, 42 pages. À partir de 4 ans.

Douce amitié

Du haut de ses 11 ans, bientôt 12, Romain découvre le monde des adultes, celui de la souffrance, notamment celle de son professeur, Mademoiselle Sophie. Depuis le retour des vacances, elle a pris beaucoup de poids et semble triste. Déterminé à comprendre ce qui la chagrine, il fait appel à sa soeur, oreille attentive et douce conseillère dans cet univers peuplé d’êtres centrés sur eux-mêmes. Avec Mademoiselle Sophie ou la fable du lion et de l’hippopotame, Zabusraconte avec douceur la difficulté de s’affirmer à l’adolescence, d’aller au-delà de soi pour mieux tendre la main à l’autre. L’illustrateur Hippolyte assure un visuel chaleureux et métaphorique alternant entre les teintes ocre et la froideur des moments de solitude. La ligne fine suffit à définir le contour des personnages, à leur assurer une mine expressive et des gestes souples, le tout dans des décors poétiques. Ce mouvement est doublé d’une alternance entre les cases et les pleines pages, moments de pauses nécessaires dans cette sensible traversée.

Marie Fradette

Mademoiselle Sophie ou la fable du lion et de l'hippopotame

★★★★

Zabus et Hippolyte, Dargaud, Paris, 2023, 168 pages. À partir de 8 ans.

Des histoires à tenir debout

Planète rebelle lance une nouvelle collection, « Perdre le nord », qui nous « invite dans l’imaginaire foisonnant et les territoires, réels ou inventés, des conteurs et conteuses. » Les aventures de Sam, de Philippe Garon et Enzo, et O’ la traversée, de Nadine Walsh et Julie Rocheleau, lancent le bal. O’ la traversée nous convie à l’histoire de Fiona, jeune fille qui, sans famille, quitte son Irlande natale, décimée par la famine, pour aller rejoindre le Canada. Inspiré des nombreuses migrations irlandaises du XIXe siècle, ce conte navigue dans les eaux capricieuses de l’océan, dans la cale d’un bateau surpeuplé où les passagers se racontent des histoires pour passer le temps et se distraire des écueils qui les guettent. Sans faire l’impasse sur les épreuves de la traversée, Nadine Walsh, dans une langue vive, joue avec les codes du conte pour offrir le plus beau des refuges à sa protagoniste : des histoires nourries de personnages colorés. Une collection qui arrive à bon port.

Yannick Marcoux

O' la traversée

★★★

Nadine Walsh et Julie Rocheleau, Planète rebelle « Perdre le nord », Montréal, 2023, 102 pages. À partir de 7 ans.

Beauté baroque

Francis Desharnais, à qui l’on doit notamment La petite Russie (Pow Pow, 2018), tente une première incursion dans l’univers de la littérature jeunesse. Pour l’occasion, il prend le taureau par les cornes et propose aux plus jeunes une rencontre avec Claude Gauvreau, « le genre de poète qui ne rigole pas avec la liberté de tout faire en art ». Le bédéiste fait le pari que les jeunes sauront comprendre cet artiste souvent incompris et mal-aimé : « Tu sais ce que c’est, han, quand tu as quelque chose d’important à dire pis que les adultes t’écoutent pas ? » Ne reculant devant rien, il cite des passages en langage exploréen et se penche avec tendresse sur l’orignal épormyable. Magnifique, l’album alterne abondance de couleurs vives et dépouillement blanc où règnent les mots. Avec juste assez d’humour et de légèreté, mais aussi avec une étonnante rigueur, Francis Desharnais n’accomplit rien de moins qu’un tour de force, faisant tomber les murs pour « montrer jusqu’où l’art peut aller. »

Yannick Marcoux

Claude Gauvreau : L'art vraiment bizarre expliqué aux enfants

★★★★

Francis Desharnais, La bagnole, « Mini punk », Montréal, 2023, 24 pages. À partir de 4 ans.