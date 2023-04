«Echo», le nouveau spectacle sous chapiteau du Cirque du Soleil

Dans le tout nouveau spectacle du Cirque du Soleil, Echo, l’artiste canadienne Charlotte O’Sullivan passe un long moment suspendue par les cheveux à sa partenaire, l’Autrichienne Penelope Scheidler.

Avec leurs costumes cerclés de lumière bleue, les deux femmes incarnent des lucioles, qui insufflent « une goutte d’espoir » dans le spectacle, dit-elle.

Le Cirque du Soleil présentera, en effet, en première mondiale à Montréal, Echo, sa nouvelle création sous chapiteau depuis le début de la pandémie et depuis la crise qui a secoué l’entreprise, en 2020.

Le spectacle Echo, mis en scène et conçu par Mukhtar Omar Sharif Mukhtar, s’est bâti à partir de Sous un même ciel, que le Cirque devait lancer au printemps 2020, mais qui n’a finalement jamais vu le jour. Le metteur en scène, qui y travaillait déjà comme conseiller en acrobatie, a repris le concept développé au départ par l’artiste en arts visuels londonienne Es Devlin.

Voir la nature autour de soi

« Le spectacle s’inspire du fait que nous sommes tellement occupés que nous ne voyons pas la nature qui nous entoure, la faune et la flore », dit Mukhtar Omar Sharif Mukthar.

Mercredi, dans un extrait présenté aux médias, on pouvait voir les musiciens accompagnateurs, dont la chanteuse québécoise Pascale-Brigitte Baril, coiffés de bois d’animaux, qui témoignaient de l’orientation du spectacle. Trois numéros : l’un de fil mou, où les artistes performent sur des cordes suspendues presque au milieu des flammes, un autre de cadre humain acrobatique regroupant une troupe de onze joueurs aux costumes et aux prouesses colorés, et le numéro de suspension par les cheveux.

Un tel numéro est « très rare », poursuit Charlotte O’Sullivan en entrevue. « C’est le seul numéro aérien où on n’est pas tenus de s’accrocher par les mains ou par les jambes ! » Au cours de recherches que la jeune femme a menées à la bibliothèque de l’École nationale de cirque, l’artiste a découvert que le premier numéro de suspension recensé venait de Chine. « C’était un numéro où les performeurs buvaient du thé dans les airs », dit-elle.

Un secret de longue date

Le secret de cette performance a été récupéré par des artistes américains, qui l’ont transmise à six générations d’artistes, sans toutefois en dévoiler la formule au public, poursuit-elle. « On ne dit pas comment on s’attache les cheveux, mais je vous assure qu’on est suspendues par les cheveux », dit Charlotte O’Sullivan.

Après avoir développé ce numéro en solo, Charlotte O’Sullivan a suggéré à sa grande amie, l’Autrichienne Penelope Scheidler, de préparer un duo avec elle.

« Généralement, les numéros de suspension par les cheveux se déroulent sur un mode plus traditionnel, avec de la jonglerie, par exemple. » Ici, les deux femmes ont étendu le concept à la danse et à l’acrobatie.

Elles ont même développé un concept où elles sont suspendues par les mâchoires. « On cherchait quelque chose qui pourrait montrer la force des femmes », dit Charlotte O’Sullivan. Sa collègue, Penelope Scheidler, qui est aussi contorsionniste, avait déjà conçu un numéro où elle utilisait ses mâchoires pour se tenir en équilibre. « On a demandé à quelqu’un de créer pour nous une attache pour les mâchoires », ajoute-t-elle.

Par ailleurs, la reprise de la création au Cirque du Soleil arrive alors que l’entreprise va « très bien », disait mercredi sa directrice des relations publiques, Caroline Couillard. Au début du mois de mars, le groupe Cirque du Soleil a annoncé un refinancement de sa dette de 550 millions de dollars et une amélioration de sa cote de crédit. Emmanuelle Leclerc-Granger, cheffe de la direction financière du Groupe Cirque du Soleil, voyait là la perspective « d’assurer un avenir prometteur à notre public et à nos partenaires ». Rappelons qu’en 2021, le Cirque du Soleil est passé aux mains de ses créanciers, qui y ont injecté l’argent nécessaire à sa survie.

Le spectacle Echo sera présenté sous le grand chapiteau du Vieux-Port de Montréal du 20 avril au 20 août 2023.