«Moqueur polyglotte»: l’oiseau fait son nid

Pierre-Luc Pomerleau pourrait bien être le résultat d’un troublant mais aussi très heureux croisement entre François Bellefeuille, Louis-José Houde et Marc Dupré. Cette question identitaire, en quelque sorte l’éléphant dans la pièce, l’humoriste, qui roule sa bosse depuis près de 15 ans, ose l’aborder d’entrée de jeu, dès les premières secondes de son deuxième spectacle solo, Moqueur polyglotte. Au cours des 90 minutes qui vont suivre, l’oiseau rare aura la chance de démontrer ce qui le distingue des autres spécimens de son espèce.

Son comique s’appuie principalement sur l’observation de ses contemporains, le plus souvent depuis sa perspective de père. De la réunion de parents qui s’éternise jusqu’aux cours de natation pour bambins en passant par la salle des urgences, l’humoriste sait camper les situations et traduire les malaises. Mais plus encore que sa conjointe, qui oeuvre en gestion financière, ou ses enfants, qui refusent obstinément de manger ou de dormir, sa plus grande source d’inspiration, c’est lui ! Certains des meilleurs moments du spectacle concernent son manque de concentration, son aversion pour le dentiste ou bien sa curiosité maladive pour les différences anatomiques.

Un parfait dosage

Le secret de Pomerleau, c’est la diversité des tons et des sujets, l’atteinte du parfait dosage en toutes choses. Par exemple, au milieu d’un récit, il n’hésite pas à recourir à des imitations, parlées ou chantées, qui sont généralement d’une stupéfiante justesse. C’est ainsi que Peter MacLeod, Mike Ward, les Denis Drolet, le Père Fouras, Simon Leblanc ou même Coeur de pirate font des apparitions, toujours brèves, mais souvent percutantes. Les sujets abordés par l’humoriste sont rarement nouveaux ; on n’échappe pas à quelques blagues de mononcles, à quelques grivoiseries gratuites, sans oublier les sempiternelles considérations sur les différences entre les hommes et les femmes, mais chaque fois, il sait quand s’arrêter, quand changer de registre.

Sur scène, autour de lui, des écrans vidéo qui ont leur importance. D’abord parce qu’ils évoquent des lieux, créent des ambiances, mais surtout parce qu’ils permettent à Pomerleau de se prêter à une séance de ce qui est en voie de devenir sa marque de commerce : Les p’tites trouvailles de PLP, une série qui atteindra bientôt une centaine d’épisodes sur YouTube. Projetant sur scène des annonces dénichées sur Marketplace — indécentes mijoteuses, inquiétants divans et désarmants déguisements —, soulignant habilement les terribles fautes de goût et d’orthographe qu’elles contiennent, l’humoriste obtient des cascades de rires.

Avec des textes fort bien écrits, au rythme implacable, Pierre-Luc Pomerleau présente d’indéniables qualités d’interprètes. Son débit, sa diction, la vélocité avec laquelle il s’exécute, mais aussi ses mimiques, ses postures… tout cela force l’admiration. Mais son principal atout, c’est lui-même, autrement dit, son charisme, l’authenticité qu’il dégage. Cette singularité, on ne serait pas étonnés qu’elle serve de socle à une longue carrière.

Moqueur polyglotte De Pierre-Luc Pomerleau. Une production du Groupe Entourage. Au théâtre Desjardins (LaSalle) le 8 avril. Au Gesù les 21 et 22 avril. À la salle Albert-Rousseau le 9 mai. En tournée jusqu’au printemps 2024.