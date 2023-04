Le hockey saute sur la patinoire du Centre des sciences de Montréal

De la glace au casque en passant par le bâton et le but, le hockey dissimule une panoplie d’innovations scientifiques. Le joueur amateur comme le vétéran pourront mettre leurs connaissances du sport national à l’épreuve, cet été, lors d’une nouvelle exposition au Centre des sciences de Montréal.

Les commissaires ont travaillé fort dans les coins pour monter cette première exposition interactive sur le thème du hockey.

Après avoir joué à l’étranger à Seattle, Saint Louis et Calgary, la production titrée Hockey. Plus rapide que jamais s’arrête à Montréal à partir du vendredi 7 avril. L’étalage des dessous du hockey dans la métropole québécoise était « tout naturel » , raconte en entrevue la directrice du Centre des sciences de Montréal, Cybèle Robichaud. « Le premier match de hockey sur glace, c’était à Montréal, en 1875 ! »

Il y a ici des objets qu’on utilise toujours, mais qu’on n’a jamais l’occasion de voir comme ça

Rien de passéiste ne transparaît dans cette exposition divisée en 8 « zones » et 30 modules interactifs. On passe des premiers bâtons de hockey confectionnés par le peuple micmac jusqu’aux toutes dernières technologies qui fracassent des records de performance. On traverse également les époques, des premiers matchs de femmes jusqu’à l’inclusion de premiers joueurs afro-descendants. « L’équipement féminin remonte au XIXe siècle », révèle en primeur Cybèle Robichaud. « Les femmes jouaient au hockey en jupe. C’était une occasion de ne pas porter le corset, alors tout le monde voulait jouer au hockey ! »

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Mais surtout, on découvre ce qui permet au hockey d’être un sport si rapide, si puissant et si complexe.

Comment confectionner une bonne glace ? Voilà une question de friction. Comment réaliser un bon lancer frappé ? Voilà une question de flexibilité, de longueur de bâton, de technique. Comment se protéger contre les chocs violents ? Voilà une question de forme et de matériau. La liste est longue.

Un sport qui évolue vite

Au fil de cette visite d’environ une heure, on découvre les recoins méconnus du sport d’équipe si populaire au Québec. Saviez-vous que l’on peut jouer au hockey même lorsqu’on est aveugle ou malvoyant ? « Les joueurs malvoyants avaient l’habitude de jouer avec une rondelle sonore faite d’une boîte de conserve. Il existe maintenant un nouveau type de rondelle, mis au point à l’UQAM, qui permet une meilleure acuité pour ces joueurs malvoyants », avance Cybèle Robichaud, sans tout dévoiler.

Ce dédale de sciences exhibe la technologie des buts qui se déplacent tout seuls, ou encore celle des équipements de protection modelés par des imprimantes 3D. Les contributions de l’Université de Montréal, de l’UQAM et des fabricants de rondelles de Saint-Jérôme comptent parmi les grands célébrés du circuit.

« Parmi les éléments qu’on présente dans l’exposition, on fait la démonstration de l’apport immense des chercheurs et experts québécois dans le développement scientifique et technique du hockey. On peut penser aux grandes entreprises équipementières comme CCM, Bauer », renchérit la directrice. « Il y a ici des objets qu’on utilise toujours, mais qu’on n’a jamais l’occasion de voir comme ça. »

Les héros de l’histoire du sport ne sont pas passés sous silence. On tourne le coin d’une des « zones » et on plonge tête première dans un vestiaire fictif de grands joueurs. On marche un peu plus loin et on comprend tout le travail derrière l’évolution de l’athlète, du simple hockeyeur de rue jusqu’aux panthéons de la ligue nationale.

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

« De pouvoir regarder tous les noms des joueurs, de vivre cette évolution-là, avec les contributions des joueurs, il y a quelque chose d’assez émouvant », observe Mme Robichaud.

Le tout sans oublier l’apport des athlètes femmes. À la manière d’un temple de la renommée miniature, l’étoile de Marie-Philip Poulin brille de mille feux aux côtés de celles de ses pairs masculins. Quelques pas plus loin, et c’est toute l’équipe des Canadiens de Montréal qui est exposée sur une grande murale. Jouxtant cette photo, la même image, mais des « Canadiennes de Montréal », une équipe qui n’existe malheureusement plus aujourd’hui. Ce clin d’oeil local est d’ailleurs unique à la version montréalaise de l’exposition.

Pas de controverses, mais des punitions

L’exposition n’aborde pas les récentes controverses qui secouent l’univers du hockey junior québécois. La loupe du Centre des sciences de Montréal se concentre plutôt sur les contours lumineux de l’un des sports les plus rapides du monde, quitte à verser un peu dans la complaisance. « C’est une occasion d’avoir un regard positif dans un moment où on a un regard un peu négatif face à ce sport-là », mentionne Cybèle Robichaud. « On s’adresse aux familles, aux jeunes. Il y a encore du beau hockey, des familles qui se lèvent de bonne heure pour aller jouer dans un aréna. »

« L’interaction » occupe le centre de la visite, dans la tradition des autres présentations du Centre des sciences de Montréal. Par exemple, les visiteurs peuvent passer quelques minutes dans la honte d’un banc des punitions. Ou encore, on pourra estimer la flexion des types de bâtons, tâter l’efficacité de son tir au poignet ou comparer l’efficacité d’une glace resurfacée à celle d’une patinoire usée.

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

L’ouverture de l’exposition devait avoir lieu en 2021, mais a dû être reportée à cause d’un certain virus. Les amateurs pourront donc se reprendre cet été. Le tout sera ouvert au public jusqu’au 10 septembre de cette année.