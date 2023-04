Yvon Deschamps remontera sur les planches cet été au Festival Juste pour rire

À dix jours de son 88e anniversaire, l’unique Yvon Deschamps remontera sur scène au Festival Juste pour rire cet été.

Dans une production intitulée l’Ultime gala, le Festival promet un spectacle collectif de plusieurs artistes et humoristes invités pour l’occasion dont les profits seront versés à la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud, qui soutient des milliers de jeunes du quartier Centre-Sud de Montréal.

Les organisateurs ont choisi d’inviter toutes les générations d’humoristes, pour lesquels Yvon Deschamps peut facilement être qualifié de père spirituel.

L’événement sera présenté le 20 juillet prochain à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts.

Le chef de la direction de la création du Groupe Juste pour rire, Patrick Rozon, a rappelé dans un communiqué qu’« Yvon Deschamps a participé à une panoplie de Galas Juste pour rire au courant de son impressionnante carrière et nous sommes honorés qu’il choisisse notre festival pour possiblement offrir sa dernière prestation sur scène ».

« Il s’agit d’une occasion unique de rassembler tous les plus grands comiques et nous sommes extrêmement fiers de l’offrir à notre public, d’autant plus que cette soirée exceptionnelle est rattachée à une bonne cause », a-t-il conclu.

C’est la comédienne Marie-Chantal Renaud, directrice de la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud, qui assumera la mise en scène du gala.