«11 brefs essais queers», manifeste pour un avenir queer

En préface du collectif 11 brefs essais queers, Anne Archet écrit ceci : « si nous avons individuellement et collectivement un avenir, cet avenir ne peut qu’être queer ».

Selon l’écrivaine, l’effort collectif pour abolir l’hétérosexualité comme norme et comme système oppressif profiterait à tous, puisque la rigidité des rôles de genre et des moeurs sexuelles aliène et opprime, à des niveaux divers, chacun et chacune d’entre nous, et participe à un plus large système d’oppression duquel émergent la crise climatique en plus de profondes inégalités sociales et économiques.

Elle ajoute : « Machines de destruction, les multiples systèmes de domination hiérarchiques tels que le patriarcat, le capitalisme et l’impérialisme dépendent de notre obéissance et de notre adhésion aux strictes normes et identités sociales qu’on nous impose. Être queer, c’est être le sable dans l’engrenage dans ces machines de mort. C’est être une lueur de vie dans un monde qui autrement serait d’une obscurité désespérante. »

Ce manifeste pour un monde queer vibre dans chaque phrase, chaque mot, chaque choix narratif adopté dans le collectif dirigé par Marie-Ève Kingsley, dont chacun des onze textes témoigne d’une facette différente de l’identité queer, et célèbre la pluralité, la multiplicité, l’hétérogénéité de l’aventure humaine.

Raconter le corps

Lorsqu’elle s’est vu confier la direction de ces 11 brefs essais queers, Marie-Ève Kingsley, qui s’identifie comme non-binaire, s’est entourée d’artistes – très ou peu connus – de la communauté, pour qu’ils témoignent de leur vécu, de leur expérience physique, sensuelle et psychique du monde.

« La manière dont nous vivons et dont nos sociétés sont organisées façonne nos corps. De la même façon qu’une sommité en danse contemporaine n’aura pas le même corps qu’un camionneur, parce que les gestes et la force de travail ne sont pas exploités de la même façon, les personnes qui s’identifient comme queers ont un rapport au monde différent de celles qui s’identifient à des identités normées. Je voulais que les essayistes invités à contribuer racontent ce corps, cette posture et ce savoir situé queers. »

Les différents récits – tous immersifs, évocateurs, limpides et poétiques – permettent de se glisser dans la peau d’êtres humains qui choisissent de cheminer hors du cadre, d’exploser les frontières de la norme pour exister pleinement et revendiquer leur droit à construire de zéro leur identité.

Aux côtés de Maisie-Nour Symon Henri, on comprend mieux la violence qui accompagne au quotidien une personne portant à la fois la barbe et la robe. Avec Maël Maréchal, on saisit la rencontre et la reconnaissance de soi-même que permet le queer. Ailleurs, Zed Cézard et Laura Doyle Péan réfléchissent à la renaissance et à la somme d’expériences que représente le choix d’un prénom, tandis qu’Éric LeBlanc explore les possibilités avortées du monde actuel à travers le prisme du film Bridget Jones’s Baby.

Ce n’est pas grave de ne pas comprendre, ce qui est grave, c’est de faire vivre de l’oppression parce qu’on ne comprend pas

Certains des textes sont si justes qu’on sent le poids des regards, des jugements, de l’incompréhension transpercer les pages, éloignant progressivement le possible repli sur soi, la facile indifférence.

« Mon objectif n’est pas de m’attaquer à toutes les personnes hétérosexuelles et cisgenres de ce monde, mais de m’opposer au fait que cette identité soit une norme et qu’elle engendre de l’oppression. J’espère que les différents textes susciteront une forme d’empathie, à défaut d’une compréhension. Ce n’est pas grave de ne pas comprendre, ce qui est grave, c’est de faire vivre de l’oppression parce qu’on ne comprend pas », souligne Marie-Ève Kingsley.

Déconstruire la forme, la langue, l’identité

La forme éclatée, non genrée, des différents essais reflète aussi cette volonté de déconstruire la norme, d’offrir de nouvelles voies pour appréhender le monde, la littérature et le langage. Ainsi, la recherche et la création d’un langage inclusif, épicène et neutre deviennent aussi essentielles pour que tout le monde puisse se nommer et exister, et, ultimement, pour sortir de l’oppression.

« Il faut utiliser des formes hors norme pour rendre compte de réalités hors norme, explique la directrice du collectif. Je souhaitais que chaque récit permette de comprendre que les identités sont aussi complexes que les manières de dire, que chacun des “collaborateurices” soit radicalement iel-même, en espérant que certains lecteurs trouvent dans ces voix de nouvelles façons de se définir et de se représenter. »

Par le fait même, l’ensemble du recueil se dresse comme une mise en garde contre ce réflexe tentant d’enfermer l’expérience queer dans une case, d’en délimiter les frontières et d’en asseoir la définition. « Le queer existe pour regrouper des identités complexes qui n’existaient pas dans la tête des gens et dans le langage. Il n’y a pas de mot pour décrire un homme trans qui souhaite conserver son identité lesbienne, par exemple. Le queer, c’est prendre ce qui existe — la langue, les constructions sociales — et le renverser, le remanier, le faire sien. Et je suis convaincue que tout le monde sortirait gagnant d’exploiter au maximum cet éventail de possibilités. »

11 brefs essais queers Collectif sous la direction de Marie-Ève Kingsley, Éditions Somme toute, Montréal, 2023, 152 pages