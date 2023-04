L’excellence noire célébrée pour une 7e année au Gala Dynastie

Wesli, Corneille, Marie-Célie Agnant : une quinzaine d’artistes ont été récompensés samedi soir lors de la septième édition du Gala Dynastie qui honore le travail des artisans des milieux artistiques et médiatiques issus des communautés noires du Québec.

Cette année, la compétition était particulièrement serrée dans le milieu musical, certains artistes ayant été nommés dans plusieurs catégories. C’est finalement Corneille, qui nous a fait danser l’été dernier avec sa chanson Encre rose, qui a remporté les honneurs dans la catégorie artiste francophone.

L’auteur-compositeur-interprète Wesli a gagné dans la catégorie musique du monde et le rappeur Zach Zoya dans celle d’artiste anglophone de l’année. L’artiste s’étant le plus illustré à l’international est le rappeur montréalais Skiifall, tandis que l’artiste R&B Magi Merlin a remporté le titre de Révélation musicale. Dans la catégorie Vidéoclip, c’est le très jeune rappeur Jay Jay qui l’emporte pour son titre Bloc Boy.

Le Gala Dynastie a également couronné Mibenson Sylvain humoriste de l’année. La poète officielle du Parlement, Marie-Célie Agnant, a été désignée auteure de l’année. Crazy Smooth a été récompensé dans la catégorie danseur et Michaëlle Sergile artiste en arts visuels.

De son côté, Lyndz Dantiste, qui joue présentement dans la pièce Le traitement de la nuit au Théâtre Espace Go, a remporté le prix du comédien de l’année en théâtre. L’actrice Anna Beaupré-Moulounda, qui joue dans la comédie Survivre à ses enfants, a remporté les honneurs dans la catégorie télé. Henri Pardo, notamment derrière le film Cher Jackie, décroche quant à lui le prix cinéaste / réalisateur de l’année.

Comme lors des deux dernières éditions, le public était convié à voter pour sa personnalité préférée. Le choix s’est arrêté sur le créateur de contenu Trait d’Olympe, qui s’est démarqué avec son franc-parler pour aborder certains tabous de société.

Prix médias

Lors du premier volet du Gala Dynastie, jeudi soir — animé par Naadei Lyonnais — plusieurs personnalités du monde des médias ont aussi été récompensées.

Richard Hétu, correspondant à New York pour La Presse, a remporté le prix du journaliste de l’année en presse écrite, tandis que Sébastien Desrosiers de Radio-Canada a décroché celui du reporter télé / radio. Sean Henry et Erich Preach ont été récompensés respectivement dans les catégories Animateur radio et Animateur télé de l’année.

Anne-Lovely Étienne que l’on peut lire dans le 24 heures a gagné le prix de la rédactrice d’opinion de l’année, tandis que Sydney Fowo et Martine St-Victor se sont démarqués comme chroniqueur radio et chroniqueuse télé.

Du côté du web, le magazine Qcltur est nommé Média Web de l’année, Real Blackity Talk Émission web et D’amour et de Sexe Podcast de l’année.

La créatrice de contenu Angie Augustin, alias Citron Rose, connue pour avoir créé une chorégraphie dans le jeu Just Dance d’Ubisoft, a décroché le prix de la personnalité Web de l’année. Ariel Fitzpatrick a quant à elle gagné le prix créatrice de contenus web.

Par ailleurs, comme à son habitude, le Gala Dynastie a décerné trois prix hommages qui ont été remis au journaliste Raymond Laurent à l’animation de Samedi Inter à CKUT, à l’animatrice à Radio-Canada Rebecca Makonnen ainsi qu’à la danseuse Ethel Bruneau.