Décès de Pierre Lampron, bâtisseur de l’industrie culturelle au Québec

Reconnu comme un bâtisseur de l’industrie culturelle québécoise, Pierre Lampron est décédé mercredi à l’âge de 77 ans. Il laisse dans le deuil sa femme avec qui il était en couple depuis 57 ans, Lise Julien, ainsi que ses deux fils et ses six petits-enfants.

Pierre Lampron a occupé de nombreux postes d’importance au cours de sa longue carrière. Il a été haut fonctionnaire au ministère de la Culture et des Communications de 1981 à 1989, puis directeur du bureau de Téléfilm Canada dans les bureaux de Paris et de Londres jusqu’en 1995.

L’organisation a offert ses condoléances aux proches de M. Lampron sur Twitter, ajoutant qu’il a « dédié sa carrière au développement et à la promotion de la culture québécoise ».

Pierre Lampron a par la suite été le premier président-directeur général (p.-d.g.) de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), avant de faire un saut dans les médias en 1999. Il a occupé les fonctions de p.-d.g. chez TV5 Amériques, puis de président de TVA Films et de vice-président des relations institutionnelles chez Québecor.

M. Lampron a également évolué en politique de 2009 à 2012, lorsqu’il a été élu conseiller du district du Vieux-Rosemont après avoir fait campagne avec la candidate à la mairie Louise Harel. Il a occupé les fonctions de vice-président de la Commission des finances publiques de la Ville de Montréal.

Au fil de sa carrière, M. Lampron a obtenu de nombreuses distinctions : chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres de la République Française (1991), chevalier de l’ordre national du Mérite de la République Française (1998) et chevalier de l’ordre de la Pléiade de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (2001). Il est aussi récipiendaire du Prix Samuel de Champlain pour son rôle dans les relations entre la France et le Québec.

La famille recevra les condoléances le 15 avril, au Complexe funéraire Mont Royal.