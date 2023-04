Les flâneuses

Recherche Richard désespérément

Si vous aimez Shakespeare, l’histoire et l’archéologie, The Lost King, de Stephen Frears, saura vous divertir. Inspirée de l’histoire vraie de Philippa Langley, à laquelle Steve Coogan et Jeff Pope ont insufflé une note fantaisiste, cette charmante comédie dramatique raconte comment une historienne amateur d’Édimbourg, mère de famille divorcée et souffrant de fatigue chronique, incarnée par la bouleversante Sally Hawkins, a retrouvé les restes de Richard III sous un stationnement de Leicester et ainsi pu le réhabiliter 500 ans après sa mort sur le champ de bataille. En exclusivité au cinéma du Musée.