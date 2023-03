Les flâneuses

À l’origine d’un choix

On a souligné avec raison la pertinence de Désobéir. Le choix de Chantale Daigle, au moment où le droit à l’avortement est en péril chez nos voisins du Sud. À mi-chemin de la diffusion de la série sur Crave, au-delà de la reconstitution fort réussie de l’époque et de la bataille juridique, il faut saluer la façon dont la production illustre les raisons profondes qui ont motivé le choix de Mme Daigle d’interrompre sa grossesse. Les performances habitées et convaincantes d’Éléonore Loiselle et d’Antoine Pilon jouent pour beaucoup dans la réussite de cette mise en contexte, et de la série tout court.