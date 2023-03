Un plan d’action pour régler les problèmes structurels des ressources humaines en culture

Un programme d’intervention pour attirer les travailleurs dans le secteur culturel et bonifier leurs conditions de travail propose d’ouvrir un vaste chantier de réforme étalé sur cinq ans et d’y injecter de nouveaux fonds publics totalisant environ 235 millions de dollars. Les besoins financiers sont évalués à 48 millions de dollars pour la seule première année (2023-2024) d’application des actions souhaitées.

Le Plan d’action pour les ressources humaines en culture a été dévoilé par Compétence Culture, comité sectoriel de main-d’oeuvre, à Montréal, lundi midi, soit la veille du dépôt du budget provincial. Le chantier de consultation et de réflexion a mobilisé près de 1500 professionnels de différentes sphères d’activité du secteur culturel au cours de la dernière année.

« On essaie de régler plusieurs problèmes fondamentaux », explique Pascale Landry, directrice générale de Compétence Culture. « Il faut voir large. Le plan d’action vise à mettre en place de grands changements structurels à long terme. »

Le document diffusé organise les transformations souhaitées autour de trois thèmes majeurs.

La sécurité financière et la protection sociale des travailleurs. Il s’agit de mettre en place un filet social pour garantir la pleine couverture pour tous les statuts d’emploi dans le secteur tout en adaptant les mesures fiscales à leurs particularités.

L’environnement organisationnel et le développement de carrière en culture. L’idée centrale est de bonifier les conditions de travail et de rémunérations des artistes ou des artisans, notamment pour s’attaquer au problème de la pénurie de main-d’oeuvre.

Une approche plus inclusive dans le secteur. Cette question concerne l’équité, l’inclusion et la diversité pour briser les « barrières systémiques » qui nuisent aux personnes autochtones, des diversités et de l’immigration désireuses d’intégrer des réseaux culturels.

Filet social

Le document synthèse priorise 33 actions à implanter en évaluant leurs besoins financiers spécifiques. La mesure de loin la plus coûteuse demande 175 millions de dollars d’ici 2028 aux différents ordres de gouvernement pour « s’adapter aux nouvelles réalités du travail ». Les fonds supplémentaires permettraient de soutenir financièrement les organismes culturels, qui pourraient alors offrir de meilleures conditions à leurs employés. Une autre part majeure de la proposition de bonification concerne la formation continue, dont les mesures nécessiteraient près de 52 millions de dollars.

« Les engagements financiers qui sont demandés peuvent sembler gros, mais si on les compare à d’autres secteurs d’activité, ce n’est pas tant que ça, dit la directrice. Notre travail a consisté à évaluer les besoins, de manière sérieuse, en travaillant avec une firme spécialisée. […] On veut des actions, mais on ne s’attend pas à ce que tout change d’un coup. Sur le filet social, on ne s’attend pas à ce que la situation change en deux mois. Mais il faut que ces enjeux soient mis sur la table et qu’on les porte. »

L’étude actualise les données sur l’importance du secteur culturel dans l’économie. Avant la pandémie, son produit intérieur brut (PIB) totalisait plus de 15 milliards, et dépassait en importance le PIB des secteurs des mines, de l’hébergement et de la restauration, en plus de compter près de 160 000 emplois, concentrés à 60 % dans la région montréalaise.

La culture subit comme les autres les contraintes liées à la crise sanitaire, à l’inflation, au virage numérique et à la pénurie de main-d’oeuvre, dans ce cas avec des défis particuliers. Un travailleur sur deux y occupe un poste atypique (temporaire, à temps partiel, autonome, etc.). La rémunération y demeure chroniquement plus faible que dans le reste de l’économie.

Recrutements difficiles

Les mesures adoptées pendant la pandémie ont permis de corriger certaines lacunes. Malgré tout 23 300 personnes (dont près de 18 000 femmes) ont quitté le secteur culturel de 2019 à 2021. La tendance s’est inversée en 2022, et la population active y dépasse maintenant le niveau prépandémique par 5800 personnes. La précarité y a aussi reculé avec l’ajout de 12 000 emplois à temps plein et la perte de 6000 postes à temps partiel.

« Le secteur demeure tout de même en queue de peloton au sujet de la stabilité d’emploi et de la rémunération », résume le plan d’action. L’étude ajoute que « la question du filet social offert à la main-d’oeuvre culturelle — dont les lacunes ont été clairement mises au jour pendant la pandémie — est fondamentale ».

Mme Landry le confirme : les artistes ou les artisans sont revenus dans les théâtres ou les festivals. Elle ajoute qu’il s’agit maintenant d’en prendre mieux soin.

« Quand on travaille en culture, quand on parle aux organisations culturelles, on comprend vite la difficulté d’y recruter du personnel. C’est un fait. II y avait, avant la pandémie, et il y a encore, des difficultés de recrutement pour des postes de gestion, de communication, de direction, de production technique, etc. C’est aussi un enjeu de compétence : on a perdu des personnes expérimentées, et celles qui arrivent en poste ont besoin de formation. »

Compétence Culture a aussi pour mission d’assurer la réalisation du plan d’action. Des groupes de pression, dont les associations professionnelles sectorielles et les conseils régionaux de la culture, vont l’appuyer dans les démarches auprès des instances politiques qui s’amorcent maintenant. Des observateurs du ministère de la Culture ont d’ailleurs suivi les travaux de consultation.

« On dévoile le fruit d’un travail phénoménal, colossal pour développer un plan de cette ampleur en un an, conclut Pascale Landry. Maintenant, il faut que ça continue. C’est un autre chantier qui commence. »