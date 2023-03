Les flâneurs

Paternel secret

Monique Spaziani, sa fille, Philomène Bilodeau, et son demi-frère, découvert sur le tard, Robert Polka, racontent dans cette enquête théâtrale écrite par Mani Souleymanlou la fascinante et mystérieuse histoire de leur père et grand-père. La pièce Mille — titre aux multiples références —,qui dresse un portrait en fragments de ce bijoutier adultère de Montréal, espion en France durant la Seconde Guerre mondiale et dont les origines obscures sont peu à peu dévoilées, est portée par les performances habitées de la mère et de la fille, et par la superbe musique de Socalled. Au Quat’Sous, jusqu’au 25 mars.