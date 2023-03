Il poursuit l’UDA, puis tente de se présenter à sa présidence

Le comédien René Forget, qui a entamé deux recours judiciaires contre l’Union des artistes (UDA) dans les dernières années, en a intenté un troisième plus tôt cette semaine dans l’espoir de forcer le syndicat à accepter sa candidature à la présidence. Il a toutefois essuyé un revers en Cour supérieure, mercredi.

René Forget n’en est pas à ses premiers démêlés avec l’UDA, qui compte quelque 13 000 membres au Québec. En 2021, le comédien a entamé une poursuite de près de 1,5 million de dollars contre le syndicat, alléguant que celui-ci a fait perdre de nombreux contrats à son entreprise de production de spectacles, Klap, en 2016.

L’UDA estimait qu’un spectacle géré par cette agence et baptisé Les étoiles montantes offrait une porte d’entrée « trop facile » au titre de membre de ce syndicat. Le syndicat a alors cessé de délivrer des contrats d’engagement à l’agence de production, ce qui a placé René Forget et son partenaire Patrick Dorval dans une situation financière difficile.

Ce dossier est toujours devant la Cour supérieure, qui a accepté d’entendre la demande de M. Forget. Une cause dans le même dossier oppose également M. Forget et l’UDA devant un tribunal d’arbitrage. Dans les deux dossiers, le comédien réclame des dédommagements financiers qui totalisent en tout environ 2,8 millions, a-t-il indiqué au Devoir.

Candidature refusée

Malgré ce contexte tendu, René Forget a fait part à l’UDA dès l’été dernier de son intérêt à prendre part à la course à la présidence du syndicat. Cette élection, qui aura lieu du 20 au 23 mars, vise le remplacement de Sophie Prégent à la tête de l’UDA, poste qu’elle occupe depuis 2013. La personne qui la remplacera disposera d’un mandat de quatre ans.

Le comédien a toutefois vu sa candidature rejetée, ce qui l’a incité à se tourner de nouveau vers les tribunaux. Selon M. Forget, ses recours judiciaires contre l’UDA ne représentent pas un motif valable de rejet de sa candidature à la présidence. « C’est un conflit d’intérêts. Mais si je suis président de l’UDA, la première chose que je vais faire, c’est de régler ce dossier-là », a-t-il assuré en entrevue au Devoir lundi.

« Si la présidence change, le climat va changer » au sein de l’UDA, a poursuivi M. Forget, qui a qualifié de « mentalité de guerre » le style de gestion du syndicat.

Le comédien s’est ainsi tourné vers la Cour supérieure lundi pour tenter de forcer l’UDA à accepter sa candidature comme administrateur et président du syndicat, à « lui donner le même traitement qu’aux autres candidats présidentiels et [à] publier, sans délai, sa photo, ses textes et vidéo sur la plateforme électorale de l’UDA ». La demande d’injonction mentionnait d’ailleurs « l’urgence » qu’un juge se penche sur ce dossier, la campagne menée par les différents candidats à la présidence de l’UDA ne s’étalant que du 13 au 20 mars.

En plus de poursuivre l’UDA, René Forget vise aussi dans sa dernière requête Anne-Héloise Bédard, qui est associée à la firme d’auditeurs indépendants MNP. C’est cette firme qui a été mandatée par le conseil d’administration de l’UDA « pour superviser le processus électoral 2023 » et s’assurer que celui-ci respecte ses règlements généraux, a expliqué le syndicat dans un courriel au Devoir. « C’est donc à la commission d’élection que revient la décision d’approuver ou de refuser une candidature », et non pas au syndicat, qui se dégage du processus de sélection, a précisé l’UDA.

René Forget a d’ailleurs vu sa demande être rejetée mercredi par un juge de la Cour supérieure, qui a rendu sa décision en début d’après-midi. Le magistrat a déterminé que les recours judiciaires opposant le comédien à l’UDA étaient trop importants pour que celui-ci prenne part à la course à la présidence sans se placer en conflit d’intérêts.

« Je tenterai ma chance à la prochaine course à la présidence », a indiqué M. Forget mercredi, à sa sortie du palais de justice de Montréal.