L’actrice Louisette Dussault est décédée

L’actrice Louisette Dussault, qui a connu une longue et prolifique carrière au théâtre et à la télévision, est décédée mardi à l’âge de 82 ans.

L’agence IXION Communications a confirmé en soirée le décès de celle qui est demeurée La souris verte, rôle culte qu’elle a interprété de 1964 à 1971, aux yeux de toute une génération.

Par voie de communiqué, l’agence a souligné que « cette grande dame de théâtre » s’est éteinte vers 16 h, mardi, entourée de ses filles.

Peu de temps après l’annonce, le premier ministre du Québec, François Legault, a réagi sur Twitter. « Adieu à notre souris verte. Que de beaux souvenirs. Merci », a-t-il simplement écrit, avant d’offrir ses condoléances à la famille et aux proches de la comédienne.

Née d’une famille de musiciens de Thetford-Mines, Louisette Dussault a connu une carrière impressionnante, tant au théâtre qu’à la radio, au cinéma et à la télévision.

Sur scène, elle a fait partie du collectif « La Nef des sorcières », en 1976, et joué dans la pièce Les fées ont soif, en 1978, deux oeuvres où elle a pu démontrer son engagement féministe. Elle a aussi fait partie de la distribution de Les belles-soeurs en 1984.

Photo: Louisette Dussault entourée de Denise Boucher et Jean-Luc Bastien, respectivement auteure et metteur en scène de Les fées ont soif.

Pendant plus de 20 ans, elle a fait le tour du Québec avec son spectacle solo Moman, qui a été présenté à plus de 500 reprises entre 1979 et 2000 dans la province et ailleurs dans le monde. Ce spectacle lui a valu des distinctions en France, en Espagne et en Algérie.

Au petit écran, ses rôles dans La souris verte — plus de 700 épisodes — et Marilyn — plus de 400 épisodes, de 1991 à 1994, qui lui ont valu des nominations aux prix Gémeaux — ont aussi marqué l’imaginaire québécois. Plus récemment, on a pu la voir dans les séries Trauma et L’auberge du chien noir.

« Louisette a eu une vie bien remplie par son travail qui la comblait. Elle était aussi très fière de ses deux filles, Ève et Paule, et adorait passer du temps avec ses sept petits-enfants. Son charisme, sa vive énergie, sa forte personnalité et son implication dans toutes les sphères artistiques resteront dans la mémoire de tous ceux qui ont eu la chance de la côtoyer », a souligné l’agence IXION Communications dans son communiqué.