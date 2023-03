Derrière les barreaux, des bibliothèques

« Ce qu’on a le plus ici, c’est du temps. C’est sûr qu’on va tout, tout lire d’un livre, même s’il nous intéresse moins. » La femme qui parle ainsi de lecture, dont Le Devoir ne verra pas le visage et ne connaîtra pas le nom pour des raisons de sécurité, est à la prison Leclerc de Laval. Elle est, dit-elle, le sourire dans sa voix lente et posée, une lectrice plus patiente depuis qu’elle est incarcérée. Ses deux livres empruntés par semaine — c’est le maximum —, elle les lit intégralement, qu’ils lui plaisent ou pas vraiment. Petit portrait des bibliothèques et, en reflet, des lecteurs derrière les barreaux.

« La bibliothèque, c’est vraiment super comme médium pour répondre à notre mission, particulièrement pour la réinsertion sociale », analyse Joëlle Poirier, conseillère en milieu carcéral, responsable des activités et de la bibliothèque de l’établissement de détention Leclerc de Laval.

« On est très fières de notre biblio, se réjouit Mme Poirier. On la trouve belle, physiquement, et elle est bien garnie, avec 10 000 livres. On a atteint notre maximum. Le défi, poursuit-elle, c’est que je ne suis pas bibliothécaire. Et il y a tous les enjeux de sécurité, qui prédominent. »

Cette nécessité constante d’assurer la sécurité modèle les bibliothèques des prisons. La belle bibliothèque que gère Mme Poirier, par exemple, n’est pas fréquentée par les femmes en détention. « Plusieurs raisons sont évoquées pour expliquer que l’on empêche les usagers de fréquenter la bibliothèque et d’utiliser librement les services sur place », écrit la doctorante en bibliothéconomie de l’Université de Montréal, Romy Otayek, dans son Portrait actuel des services de bibliothèque dans le milieu carcéral québécois.

La sécurité des lieux est la plus évoquée (54 %), suivie par le manque de personnel (45 %) et le manque d’espace (36 %), comme le chiffre Mme Otayek. Son étude est la première au Québec depuis 1973 à braquer la lorgnette sur les bibliothèques des prisons de la province. Il existe 18 centres de détention de compétence provinciale au Québec : 15 ont participé à l’enquête de la chercheuse.

Sur ces 15 établissements, 11 ne permettent pas à la population carcérale de fréquenter et d’utiliser les services de la bibliothèque sur place. Un seul établissement laisse toutes les personnes incarcérées fréquenter la bibliothèque. Trois sont accessibles à tous, à l’exception des personnes incarcérées en isolation ou en hospitalisation.

Ainsi, à Leclerc, pas de flânage entre les rayons, un doigt traînant sur les tranches pour finir par choisir, à l’instinct, un titre. Deux répertoires circulent. « On a des mots-clés, et les titres des livres pour choisir », explique la personne incarcérée. La couverture d’endos, où le livre est résumé, n’est pas accessible. « Le bouche-à-oreille nous aide aussi à choisir », dit celle qui aime beaucoup les livres de Danielle Steel, et qui lit ces temps-ci la série Myst, de Rand et Robyn Miller.

« Chaque établissement a sa manière de procéder, explique en entrevue Romy Otayek. On choisit par catalogue et on se fait livrer, ou on va chercher sa sélection. On fait une file, on choisit rapidement son livre, on repart. Il y a plusieurs manières de faire. » Toutes les bibliothèques sondées sont ouvertes au moins une fois par semaine.

Lisez lentement

Au Québec, un seul établissement permet d’emprunter jusqu’à six documents par semaine ; 40 % des établissements permettent aux personnes incarcérées d’emprunter deux documents et 20 % ne laissent qu’un seul emprunt possible. En plus des livres, on peut emprunter des jeux, des casse-têtes et des revues. Sur les 15 établissements, 13 ont répondu n’avoir aucun abonnement à des journaux.

Il y a un écart important dans les taux d’utilisation des bibliothèques des prisons. Les trois plus fréquentées notent un taux d’utilisation de 90 %, 75 % et 60 % des personnes incarcérées. Sur les douze établissements qui ont répondu à cette question, six sont à 25 % ou moins. Comment l’expliquer ? Mme Otayek ne sait pas. D’autant que toutes les réponses des bibliothèques ont été anonymisées, toujours pour des raisons de sécurité. Impossible donc de tenter des corrélations entre les résultats, de voir, par exemple, si la taille d’une collection a une influence sur l’utilisation de la bibliothèque.

Quand Ricardo ne sert à rien

Que lisent les détenus ? « La fiction (67 %), les biographies (33 %) et les bandes dessinées (27 %) sont les trois genres les plus populaires auprès des personnes incarcérées », comme le cerne l’étude. À la bibliothèque de Leclerc, à Laval, « ce qui sort le plus, ce sont les romans, les drames, la science-fiction, les romans policiers, la croissance personnelle », précise Mme Poirier. « Les femmes ici ont du temps, elles se penchent sur elles-mêmes. »

Pour Joëlle Poirier, la gestion des acquisitions est une problématique de sa bibliothèque. Le budget est très petit. Les dons sont généreux, mais il faut les piloter. Et ils ne répondent parfois pas du tout aux besoins des lectrices. « Il faut penser à la réalité des personnes incarcérées, explique-t-elle. On a eu récemment un gros don de livres de recettes. C’est pas pratique, ça, chez nous. »

« C’est comme les guides de jardinage. Les femmes, ça ne leur sert pas. » Mme Poirier aimerait ajouter des guides pour le crochet, très demandés — seul le crochet est autorisé en secteur sécurisé, pas les aiguilles à tricoter ni à broder — ou compléter ses séries.

Et si elle avait un budget de rêve ? « Mon Dieu… » Il faut presser un peu Mme Poirier pour qu’elle ose nommer ses idéaux. « On pourrait offrir des livres en langues autochtones, » pense-t-elle tout d’abord. Dans son enquête, Romy Otayek note pour sa part qu’aucun « des établissements n’a de politique prenant en compte la composition de sa population carcérale ; ce qui faciliterait et justifierait le développement de la collection. »

De son côté. Mme Poirier poursuit. « On pourrait améliorer nos façons de faire. Aussi, instaurer des activités et des partenariats avec les bibliothèques publiques. » Un idéal semblable à celui de la chercheuse Romy Otayek : « Il faudrait réussir à rendre la bibliothèque de prison accessible, à ce que le lieu puisse servir, qu’il puisse aussi réunir des personnes incarcérées, comme un genre de tiers-lieu à même le centre de détention. Mais là, c’est mon point de vue personnel, pas celui des établissements… »

La fracture numérique des prisons Alors que les bibliothèques, qu’elles soient publiques ou scolaires, misent beaucoup sur le numérique, « il n’y a pas du tout d’Internet dans les centres de détention », indique la doctorante Romy Otayek, et pas dans les bibliothèques de prison. « Il n’y a pas non plus de propositions d’utiliser des tablettes ou des liseuses », ne serait-ce que pour rendre la lecture plus accessible. « Internet pose encore problème partout dans les milieux carcéraux, poursuit-elle, car on ne sait pas comment on pourrait assurer la sécurité en l’offrant, et ce n’est pas à prendre à la légère. Il faut respecter les impératifs des établissements. » Aux États-Unis, précise la spécialiste, certains établissements permettent la tablette, sans connexion. À Bordeaux, en France, une expérience similaire se mène. « Il serait bon de réfléchir aux actions possibles pour ne pas aggraver la fracture numérique entre les personnes incarcérées et le reste de la société. Il y a probablement des propositions différentes à penser pour les bibliothèques de centres de détention, pour les personnes incarcérées et pour l’ensemble des établissements de détention », réfléchit Mme Otayek.