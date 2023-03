Les Rendez-vous de la Francophonie célèbrent leur quart de siècle

Ce texte fait partie du cahier spécial Francophonie

Les Rendez-vous de la Francophonie (RVF) battent leur plein tout au long du mois de mars. Sur le thème de la célébration, cette 25e édition cherche à répandre le goût pour la culture francophone à travers le pays. Cap sur la programmation pancanadienne des festivités.

« C’est un beau nombre pour un anniversaire, 25 ans, et puis sur le plan de la programmation, on a droit à plusieurs activités aux quatre coins du Canada. Il y a des tournées, des concours, des dictées, tout plein de choses pour faire rayonner, faire valoir la francophonie sous tous ses visages », mentionne Eddy King, co-porte-parole de l’événement pour une deuxième année consécutive.

Honorer les « villages gaulois » francophones

Les ambassadeurs, l’autrice-compositrice-interprète Alexis Normand et l’humoriste Eddy King, effectuent une tournée nationale en deux temps, d’abord avec un concert de la musicienne fransaskoise et la projection de son premier court métrage documentaire Assez French. Cette production de l’ONF explore les cadeaux comme les défis d’être francophone en situation minoritaire dans les Prairies canadiennes et ailleurs au Canada.

Alexis Normand a planifié une trentaine d’escales dans des centres culturels et des écoles du Canada, dont un arrêt au Grand Théâtre de Québec le 21 mars et un autre à HEC de Montréal le lendemain. Au terme de son périple, elle présentera un webinaire de clôture, qui révélera les coulisses de sa série de spectacles par un montage vidéo de l’ONF.

Eddy King sillonne de son côté le pays afin de promouvoir la 10e édition de la tournée Juste pour rire. « C’est une célébration pour moi aussi. Cela fait plusieurs fois que je fais la tournée avec les RVF et ça me touche toujours autant d’aller à la rencontre de toutes les communautés francophones, d’avoir la chance de comprendre leur réalité et leurs défis. » Des humoristes comme Mario Jean, Rachelle Elie et Jessica Chartrand se sont jusqu’à maintenant arrêtés à Ottawa, à Calgary et à Vancouver, girons de plusieurs groupes francophones minoritaires.

« Sans être biaisé du tout, c’est fort probablement mon moment favori des Rendez-vous, avoue Eddy King. Blague à part, ça m’inspire beaucoup de voir s’épanouir la relève humoristique, et ce, pas juste au Québec, mais aussi dans des communautés francophones qui ne sont pas aussi énormes. Faire de l’humour en français, c’est une des façons les plus efficaces de transmettre la langue au quotidien et dans toutes les strates de notre société. »

La mosaïque francophone en avant-plan

La programmation 2023 cherche également à faire rayonner la diversité culturelle qui caractérise maintenant la francophonie canadienne. Humoriste québécois, né en France et fils de parents congolais, Eddy King souligne cet apport essentiel des communautés francophones issues de l’immigration dont il fait partie pour la survie de la langue : « Cela me touche en tant qu’immigrant moi-même de rencontrer des communautés immigrantes qui aident justement à soutenir la francophonie dans plusieurs endroits au pays où la francophonie est menacée. »

Eddy King a d’ailleurs écrit une conférence virtuelle à ce sujet. Intitulée Minoritairement majeur : prendre sa place, elle est accessible à toutes les écoles secondaires du pays. « Je parle de mon parcours comme membre de la diversité et d’une minorité, et des outils qui m’ont aidé à prendre ma place dans le monde », détaille-t-il. Grâce à son témoignage, il espère inspirer les jeunes à transcender leurs différences et à s’exprimer pleinement au sein de la société.

Ce monologue qu’il donne depuis plusieurs années dans les écoles a été enregistré à l’occasion des RVF pour le diffuser à un nombre grandissant de francophiles et de francophones. En remplissant un formulaire sur le site Web des RVF, les enseignants et les enseignantes peuvent télécharger la vidéo, en plus d’un guide pédagogique sur l’humour et l’estime de soi.

« Notre pays est si grand. Si l’on veut célébrer la francophonie tous ensemble, il faut utiliser Internet et les médias sociaux », souligne Eddy King. C’est pourquoi les RVF invitent le public à participer à plusieurs concours en ligne. Les internautes peuvent notamment exercer leur écoute et leur articulation en s’inscrivant au concours Vire-langue, tester leurs connaissances linguistiques dans le cadre des défis d’orthographe Écris-moi sans fautes ! ou encore visiter la section jeunesse Mini-Rendez-vous sur le site Web de l’organisme.

Journée internationale de la Francophonie

Le 20 mars prochain, Eddy King sera finalement l’animateur d’une causerie portant sur la vitalité culturelle et artistique de la francophonie. L’humoriste et enseignant du Nouveau-Brunswick Yves Doucet, la directrice générale du Centre culturel franco-manitobain, Ginette Lavack, et Alexis Normand exposeront leurs réflexions sur le pouvoir rassembleur de l’art francophone. L’événement, diffusé sur le Web, se destine autant aux fonctionnaires canadiens qu’au grand public.

Une sélection de l’Office national du film L’ONF se joint à la fête en concoctant six programmes de films durant tout le Mois de la Francophonie. Diffusées en salle et en ligne, les projections gratuites sont offertes dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Cette 18e offrande de l’établissement aux Rendez-vous de la francophonie se concentre cette année sur la musique de la langue de Molière, que ce soit par l’entremise de la chanson ou du mouvement. Les sélections cherchent aussi à ouvrir la discussion sur les visages moins connus de la francophonie. Le court métrage Assez French, d’Alexis Normand, ouvre le bal. Les cinéphiles pourront ensuite poursuivre leur exploration de la chanson francophone canadienne dans le programme « Ça donne envie de chanter ! ». Plusieurs oeuvres traditionnelles et modernes du répertoire canadien, comme une chanson en langue innue de Florent Vollant, Taxi de Claude Léveillée et Joséphine d’Anne-Marie Sirois sont portées à l’écran. Une section entière de la programmation s’adresse aux enfants. La série est notamment composée du classique Le chat colla… de Cordell Barker. Inspirée d’une chanson folklorique, l’oeuvre raconte l’histoire comique d’un vieux monsieur qui ne réussit pas à se débarrasser d’un vilain petit chat jaune. Mascarade, de Co Hoedeman, met en valeur diverses approches de créativité sur une musique de Normand Roger, tandis que Mouches noires, de Christopher Hinton, offre une trame comique d’après une chanson populaire de Wade Hemsworth qui a été adaptée en français par les soeurs Kate et Anna McGarrigle. La création Canada vignettes : la valse du maître draveur, de John Weldon, capte une danse effrénée au rythme d’une chanson toujours interprétée par les soeurs McGarrigle. L’animation de papier découpé Le merle, de Norman McLaren, suit le rythme amusant d’une chanson folklorique interprétée par le Trio lyrique. Finalement, MacPherson, de Martine Chartrand, explore le lien d’amitié entre Félix Leclerc et Frank Randolph MacPherson, un ingénieur chimiste jamaïcain qui a inspiré au poète cette chanson du même nom. Le long métrage documentaire L’ordre secret, une nouveauté de Phil Comeau, mérite un programme entier. Il brosse un tableau poignant des luttes sociales et politiques des minorités francophones du Canada. En clôture, un éventail d’identités francophones moins connues se déploie par des portraits et des témoignages authentiques. Le chemin rouge, de Thérèse Ottawa, raconte le parcours de réappropriation identitaire d’un jeune Atikamekw ; Femmes debout, de Marie Ka, relate l’expérience d’immigration à Vancouver de trois femmes francophones monoparentales, et le travail de jeunes artistes francophones et sourds est célébré dans Les mots qui dansent d’Yves Étienne Massicotte.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.