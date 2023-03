Les flâneuses

En complément de programme

Campée dans le monde impitoyable de l’humour, la minisérie Haute démolition, sur Séries Plus dès jeudi, 21 h, dépeint la relation toxique entre un humoriste sans contenu (Étienne Galloy) et une autrice de talent (Léane Labrèche-Dor). Si vous n’avez pas le temps de lire le roman de Jean-Philippe Baril Guérard, paru en 2021, avant de vous plonger dans l’adaptation qu’il signe avec la scénariste Suzie Bouchard et le réalisateur Christian Laurence, laissez-vous emporter par la captivante lecture augmentée réalisée par Sylvie Lavoie que narre Kim Despatis sur Ohdio.