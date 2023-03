Un musée pour conter l’histoire de la cabane à sucre

L’amour est-il sucré ? « C’est écrit sur un mur de la cabane, sur une planche de bois. C’est écrit : “Ici, ça sent l’amour.” C’est exactement ça, la cabane à sucre ! Oui, ça sent l’amour ! » raconte Réjean Bilodeau, un acériculteur de Bellechasse.

« Les vieilles cabanes, il faut regarder autour, sur les planches, partout. Souvent, les gens écrivaient. Ils écrivaient quand les sucres avaient commencé. Ils écrivaient quand les érables avaient été entaillés. D’autres choses aussi. Ça donne des idées, souvent, des vies qui sont passées là, au printemps. »

Intarissable à propos du monde de l’érable, cet acériculteur a consacré des milliers d’heures à colliger l’histoire des cabanes à sucre. Il s’est rendu, l’été dernier, au Vermont, pour acquérir de gros chaudrons de fer soutenus par trois pattes, du type de ceux qui servaient au commencement de l’industrie de l’érable. « Chez nous, ces chaudrons-là ont tous été cassés et vendus pour le vieux fer. Ça m’a coûté cher pour en avoir, mais je les voulais ! » Ces objets et quelque 200 artefacts de l’histoire de l’acériculture sont présentés, à compter de ce printemps si tout va bien, dans un petit musée personnel qu’il a patiemment constitué chez lui, en marge de sa cabane à sucre. Il reste à l’inaugurer. « C’est d’abord une passion personnelle. J’ai mis plus de 10 000 heures là-dedans. »

Témoins d’une culture

« Ça fait des années que je voulais présenter l’histoire de l’acériculture au Québec, sur le modèle de l’écomusée. J’ai essayé de développer un projet en collaboration avec la municipalité, puis avec la MRC. Tout le monde était intéressé, mais ils s’imaginaient qu’un musée, ce doit être payant, que ça doit rapporter de l’argent. Ce n’est pas pour ça qu’on fait un musée. C’est de notre culture qu’il est question. »

Très enthousiaste devant la réussite économique des grandes entreprises attachées au monde de l’érable, Réjean Bilodeau n’en considère pas moins qu’il faut savoir remettre les logiques strictement économiques à leur place. Il existe, à son sens, des finalités autrement plus riches.

Photo: Francis Vachon Le Devoir

Il s’est donc décidé à construire son écomusée acéricole sur ses propres terres, en marge de son érablière du rang de la Pointe-Lévis, de Saint-Damien-de-Buckland, un peu à l’est de la ville de Québec, sur la rive sud.

Un symbole fort

Quand on y pense, dit Réjean Bilodeau, « existe-t-il une image plus étroitement associée à la vie québécoise que la cabane à sucre ? » Pourtant, regrette-t-il, personne n’a encore protégé, au nom de la collectivité, ne serait-ce qu’un de ces bâtiments typiques sur notre territoire. Selon lui, la mémoire n’a pas à être monumentale. Il se trouve de la grandeur dans le caractère fragile de ces bâtiments.

« Les très vieilles cabanes à sucre sont disparues. Elles étaient négligées. Ce ne sont que des “cabanes”. Le mot le dit. Elles étaient construites avec de la planche, avec ce qu’on avait sous la main, comme on pouvait. Les vieilles qu’on voit encore debout aujourd’hui datent d’ordinaire des années 1950. Le plancher est en ciment. Ça aide à empêcher que le carré de bois pourrisse. Malgré tout, faut que ce soit entretenu. Il y en a plusieurs qui ont été abandonnées. Elles ont toutes écrasé, avec le temps. »

La cabane à sucre, c’est une image forte du Québec

Certaines, très rares, sont un peu plus vieilles encore. Plus petites, elles sont construites directement à même le sol, sans plancher. « Le carré était bas. Pour entrer, il fallait se pencher. À l’intérieur, ça allait. Les plafonds sont de type cathédrale, dans les cabanes. » La grande majorité de ces bâtiments ont été abandonnés depuis longtemps. Ils sont pratiquement tous disparus, à quelques très rares exceptions, soutient Réjean Bilodeau. Il a fait, depuis des années, la tournée de quantité de vieilles cabanes du Québec. Il reconnaît dans leurs propriétaires presque des frères.

Combien en reste-t-il, de ces bâtiments ? Nul ne le sait. Aucun inventaire n’existe. Il est à déplorer, depuis des années, qu’aucune ne soit dûment protégée par l’État. Rien n’a changé malgré tout.

Photo: Francis Vachon Le Devoir

Photo: Francis Vachon Le Devoir

« Aucune n’est classée », regrette Gaston Cadrin, du Groupe d’initiatives et de recherches appliquées au milieu (GIRAM). « Aucune subvention n’est accordée aux acériculteurs pour conserver, ne serait-ce qu’en marge de leur entreprise moderne, les traces des cabanes à sucre passées. Pourtant, il est difficile d’imaginer quelque chose qui est plus en lien avec la vie québécoise, sans même parler du tourisme. La cabane à sucre, c’est une image forte du Québec. » Voilà un fait incontestable, soutient Gaston Cadrin.

Au départ, telles qu’elles sont inscrites dans l’imaginaire, les cabanes à sucre étaient de taille relativement modeste. « Il s’agissait de petites affaires familiales », raconte Réjean Bilodeau. « C’était d’abord du plaisir en famille, entre amis. Ils entaillaient quelques érables seulement. C’était la grande fête du printemps. On sortait la musique à bouche. Par souci de rentabilité, en étant pris aujourd’hui par la finance, ce n’est plus possible, quand on est un producteur, de s’en tenir à ça. »

L’amour de la cabane

Avec le temps, la production a augmenté. « On ne faisait pas de sirop au début. La technologie pour réaliser ça n’existait pas. On virait tout en sucre. L’hiver, on s’en servait pour adoucir la vie », raconte Réjean Bilodeau.

Quelques passionnés, tout à fait en marge de l’industrie, perpétuent la tradition de la cabane familiale. L’écrivain et scénariste Tristan Malavoy est de ceux-là. « Avec des amis, je reprends, tranquillement, la cabane que mon père a opérée au printemps depuis quarante ans. » La petite érablière familiale est située à Saint-Denis-de-Brompton, dans les Cantons-de-l’Est. « Mon père faisait les sucres avec son père. J’ai l’impression d’être dans une continuité. On passe tellement du bon temps là-bas. Je laisse, à l’entrée de la forêt, mes problèmes. C’est exigeant, mais c’est lent. Le travail à la cabane à sucre permet de parler. Puis, on est tributaire de la nature, de ce qu’elle nous donne ou pas. Parfois, on se précipite et il n’y a pas grand-chose : ça ne coule pas. » Et d’autres fois, dit-il, on ne sait plus où donner de la tête, bien que le rythme reste toujours très différent de celui que la vie moderne nous impose. La cabane, pour Tristan Malavoy, n’a rien à voir avec le commerce. « Nous avons seulement 1000 entailles cette année. On pourrait monter à 4000. Mais c’est assez. Ce n’est absolument pas commercial. »

Quelle est la plus vieille cabane à sucre traditionnelle encore debout au Québec ? Difficile à dire, affirme Réjean Bilodeau. Une des plus vieilles, à son avis, est celle de Gaétan Nolet et Sylvie Corriveau. Elle est située à Buckland.

« Il y en avait plusieurs, des vieilles » dans les environs, dit Gaétan Nolet. « On les a laissées écraser à terre. C’est vrai que la mienne doit être une des rares encore fonctionnelle. » Sa cabane, construite sur terre battue, date probablement du début des années 1920. « Elle est exactement comme je la voyais et que mon père la voyait. Elle est sur la belle planche. Icitte, c’est sûr que c’est une solide. Il en reste pas d’autres comme ça dans le coin, encore fonctionnelles. »

Photo: Francis Vachon Le Devoir

Pour Gaétan Nolet, la cabane conti­nue d’être une expérience qui lui permet d’entretenir un rapport avec le pays de son enfance. « J’ai toujours aimé écouter les anciens. Avant qu’on se fie à la “météo quatorze jours” pour savoir quand entailler, je me souviens que les vieux s’en remettaient aux lunes. Ils parlaient aussi des corneilles. Quand les corneilles arrivaient pour de bon dans le ciel, c’était le temps d’aller entailler ! Avec les changements climatiques, c’est plus pareil. »

Aujourd’hui, une érablière commerciale compte, en moyenne, plus de 16 000 entailles. La cabane ancestrale de Gaétan Nolet et Sylvie Corriveau permet de bouillir la sève de 500 érables. « Nous n’avons pas l’électricité. Tout arrive par gravité. » Quelques chaudières, à l’ancienne, ont été placées près de la cabane.

« J’ai bien des souvenirs des sucres de quand j’étais petit », raconte Gaétan Nolet. « Pour la conservation, tout ou presque était viré en sucre dur. On emballait ça. Ils sauvaient avec ça, durant l’hiver, sur le sucre blanc. » Le sirop était peu conservé. « On mettait ça dans des gallons, avec de la paraffine pour sceller le bouchon. Ma mère faisait ça. C’est ça, les sucres, aussi : nos souvenirs. »