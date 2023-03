L'UNEQ propose un moratoire sur la vente de la Maison des écrivains

Critiquée cet hiver pour sa décision unilatérale de se départir de la Maison des écrivains, l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) s’engage désormais à respecter un moratoire de 18 mois sur la vente de son siège social historique. Le syndicat souhaite ainsi se donner le laps de temps nécessaire pour trouver un nouvel acquéreur qui pourra poursuivre la mission de la maison en faisant la promotion de la littérature québécoise.

Si aucun projet en lien avec la littérature n’est proposé au bout de ce moratoire, qui prendrait fin en septembre 2024, l’UNEQ indique qu’elle n’aurait alors d’autres choix que de mettre la Maison des écrivains en vente. Cette proposition sera soumise à un vote lors de l’assemblée générale extraordinaire des membres, le 29 mars prochain.

Rappelons que cette assemblée a été rendue nécessaire dans la foulée de la controverse autour des cotisations syndicales que l’UNEQ cherche à percevoir. Mais la question de la vente de la Maison des écrivains s’est aussi imposée à l’ordre du jour, après que la direction de l’UNEQ eut fait un pas de recul en janvier dernier.

L’UNEQ avait déjà annoncé amorcer les démarches pour vendre ce bâtiment ancestral du carré Saint-Louis dont elle est propriétaire depuis 1990. Les membres n’avaient pas été consultés au préalable. La manière dont cette décision a été prise par le conseil d’administration avait soulevé l’ire d’anciens dirigeants du syndicat et de nombre d’auteurs connus. Plusieurs avaient souligné que la Maison des écrivains est non seulement le siège social de l’UNEQ, mais surtout l’un des rares espaces dédiés à la valorisation de la littérature.

Le syndicat dit avoir été sensible aux arguments soulevés par les contestataires, d’où la proposition d’adopter un moratoire de 18 mois. Le temps d’essayer de trouver un nouvel organisme ou un mécène qui accepte de poursuivre la mission de la maison. Mais la présidente Suzanne Aubry réitère que l’UNEQ n’a pas les moyens de conserver à long terme la Maison des écrivains. « On maintient qu’il y a nécessité de vendre la maison. Mais on est à l’écoute. On comprend que la maison a un rôle historique, qu’il y a une valeur sentimentale. Nous-mêmes, on le ressent. Ce n’est pas de gaieté de coeur que nous avons pris la décision de vendre », insiste-t-elle.

Issue incertaine

Dans un guide d’information envoyé aux membres en marge de la prochaine assemblée générale, l’UNEQ souligne que les travaux d’entretien sur la maison sont appelés à doubler, voire à tripler, dans les prochaines années. Le syndicat d’auteurs craint aussi que l’exemption de taxes qui lui a été accordée en 2017 ne soit pas renouvelée, en raison de son changement de statut. Un vote contre la proposition de vendre le bâtiment, le 29 mars prochain, aurait donc de lourdes conséquences financières, plaide Suzanne Aubry. « Que ce soit maintenant, que ce soit dans deux, dans quatre ans, le problème va se reposer de manière aiguë », précise celle qui promet cependant de se plier à la décision des membres.

Lors de cette même assemblée virtuelle, les membres se pencheront aussi sur l’épineux dossier des cotisations syndicales. À ce sujet, la proposition de l’UNEQ demeure la même : une cotisation de 2,5 % pour les membres et de 5 % pour les non-membres. L’organisation espère percevoir ces montants sur l’ensemble des contrats d’édition, en cours et à venir.

L’UNEQ avait déjà approuvé lors de son assemblée générale l’an dernier cette proposition. Mais à peine 46 personnes sur les 1600 membres d’alors avaient pris part au vote. S’en était suivi un tollé dans le milieu littéraire, alors que plusieurs considéraient que cette décision n’avait aucune légitimité. L’UNEQ a finalement choisi de soumettre à nouveau cette question à un vote à cause d’un vice de procédure lors de la première assemblée générale.