L’ONF atteint encore une fois la parité

L’Office national du film du Canada (ONF) atteint encore une fois cette année la parité hommes-femmes dans ses productions, dont 63 % sont réalisées actuellement par des femmes ou par des équipes dans lesquelles celles-ci sont autant voire plus nombreuses que leurs collègues masculins.

Par ailleurs, 66 % des budgets de production des projets en cours ont été alloués à des productions dirigées par des femmes, a précisé l’ONF par voie de communiqué mercredi.

L’organisme fédéral vient ainsi encore une fois remplir son engagement pris il y a sept ans d’atteindre la parité hommes-femmes tant dans le nombre de productions que pour les budgets de production.

L’objectif était également d’atteindre la parité dans les principaux postes de création. En scénarisation, la présence des femmes se chiffre à 67 %, tandis qu’elle atteint 70 % en montage. Par contre, du travail reste à faire dans le secteur de la composition musicale où la présence des femmes n’est que de 20 %, ainsi qu’en direction de la photographie (43 %).

L’ONF a précisé mercredi qu’il lancera le 1er avril prochain un questionnaire d’autodéclaration facultatif et confidentiel auprès des cinéastes et des équipes de productions travaillant à la réalisation de films, afin « d’évaluer les progrès accomplis au chapitre de ses engagements et d’en rendre compte publiquement ».