Sous le soleil, exactement

Les premiers moulins à vent, lointains ancêtres de nos éoliennes contemporaines, semblent être apparus autour du VIe siècle, dans les régions de l’Afghanistan et de l’Iran actuels. Les formidables inventions ont rapidement été copiées en Chine. Il a fallu attendre la fin du XIIe siècle, dans la foulée des croisades, pour leur importation en Europe et leur développement avec des modèles (sur pivot, à tour, à blouse…) de plus en plus performants. Des dizaines de milliers de ces engins capables de moudre, battre, scier, broyer ou concasser ont essaimé en Occident pendant des siècles. L’Angleterre en comptait déjà environ 4000 dès l’an 1300.

Cette révolution technologique (il faut y ajouter le perfectionnement du moulin à eau, connu, lui, depuis l’Antiquité) coïncide avec la disparition de l’esclavage au profit du servage. Elle accompagne aussi un dynamisme économique exceptionnel qui a favorisé le commerce international et l’essor des villes réseautées, au nord par la ligue hanséatique, au sud avec les cités marchandes de Gênes à Venise. La question de la genèse du capitalisme se pose autour de ce fabuleux moyen de production.

Voilà le genre d’éclairage passionnant que développe l’essai L’emballement du monde, du Français Victor Court, publié par la maison québécoise Écosociété. Le livre de quelque 500 pages propose une très dynamique et non moins passionnante histoire des sociétés humaines autour de l’énergie.

« Le titre réfère au fait que nous sommes dans une période troublée avec les changements climatiques, l’effondrement de la biodiversité : on sent que les limites du système Terre, du système écologique sont de plus en plus prégnantes, explique au Devoir M. Court, rattaché depuis 2020 à IFP Énergie nouvelle (IFPEN),cercle de réflexion regroupant 1400 chercheurs, excusez du peu. On sent aussi que la course de l’humanité, et surtout des sociétés occidentales, nous a échappé, s’est emballée en tout cas, en subissant une trajectoire de grande accélération ces dernières décennies. »

Une histoire en trois temps

L’emballement du monde est en partie l’aboutissement d’une dizaine d’années de recherches doctorales et postdoctorales. Le sous-titre de l’essai établit un lien entre « énergie et domination dans l’histoire des sociétés humaines ». La démonstration cherche à comprendre et expliquer comment nous en sommes arrivés aux répercussions actuelles majeures, inédites et en vérité catastrophiques sur la biogéosphère. La démonstration passe par la lecture de l’histoire humaine à travers le prisme énergétique, du paléolithique à notre ère de l’anthropocène.

La division s’organise autour de trois grandes ères historiques, chacune déterminée par un système énergétique dominant : le temps des collecteurs, par la chasse-cueillette et le feu ; le temps des moissonneurs, par l’agriculture et les énergies renouvelables de l’eau et du vent ; et finalement notre temps, celui des extracteurs de combustibles fossiles, mais aussi nucléaires, et les sources renouvelables modernes.

Au total, il s’agit de trois manières d’exploiter l’énergie produite par notre étoile. Nous sommes tous, et depuis toujours, « les enfants du Soleil », pour reprendre la belle formule de l’historien américain Alfred W. Crosby.

« Les types d’énergie que l’on consomme délimitent le domaine des possibles, résume M. Court. En tout cas, l’énergie, c’est la marque du changement, c’est un élément central des rapports de domination entre et dans les sociétés, mais aussi entre les humains et la nature. »

Deux révolutions marquent les basculements d’un temps à l’autre : la révolution néolithique, il y a 10 000 ans environ, et la révolution industrielle, il y a environ 250 ans. « La consommation d’énergie et le développement technicoéconomique se stimulent mutuellement », résume le livre.

Vérités et conséquences

M. Court a les moyens de ses ambitions. Formé en génie comme en économie, il présente la fine pointe des recherches dans une grande variété de disciplines et s’avère très habile à les synthétiser clairement pour les rendre immédiatement passionnantes.

Un exemple, concernant l’origine de la démocratie. On connaît la rengaine habituelle : la Grèce d’il y a 2500 ans, Athènes, les philosophes, la réinvention au XVIIIe siècle, etc. En s’appuyant sur l’anthropologie, M. Court rappelle que le pistage d’animaux nécessite depuis des milliers et des milliers d’années l’usage de la raison pour lire les signes complexes et discuter en groupe des meilleurs moyens à prendre pour capturer les animaux en fuite.

On pourrait oser un rapprochement avec les livres à succès du professeur d’histoire israélien Yuval Noa Harari, dont Sapiens, une brève histoire de l’humanité. Les deux proposent une chevauchée au pas de charge de 200 000 ou 300 000 ans d’histoire. Seulement, M. Court, lui, ne développe pas de lieux communs et ne réduit pas l’aventure de l’humanité à une avancée technologique vers un avenir radieux guidé par les milliardaires de la Silicon Valley. En plus, lui, donne ses sources et en grande quantité.

Au contraire, les problèmes et les défis exposés jettent l’effroi. Victor Court fait par exemple comprendre que la « transition énergétique » n’existe pas à l’échelle planétaire. Les sources énergétiques ne se remplacent pas : elles se superposent.

La moitié de l’agriculture de la planète utilise encore le bétail, comme au temps des moissonneurs. Les terriens n’ont jamais consommé autant de bois, de charbon et de pétrole. Les nouvelles sources renouvelables s’ajoutent au tout et stimulent la consommation d’énergies fossiles, par exemple pour construire les équipements. Un autre mythe tenace parle de « sociétés postindustrielles, dématérialisées », alors que la production industrielle a simplement été délocalisée à l’échelle planétaire.

« Notre mode de vie en Occident repose sur l’exploitation de ressources naturelles et d’une main-d’oeuvre à l’autre bout du monde. On en perd l’impression, parce qu’on ne voit plus les flux d’énergie dans nos villes. L’électricité est le type d’énergie qui masque le plus son origine de la centrale à gaz ou du charbon. On ne voit même plus nos déchets. »

Une catastrophe, deux options

Il observe que deux visions s’affrontent maintenant : le technoprogressisme et le collapsisme. Disons Elon Musk contre les amish.

La seconde option dit en gros qu’il est trop tard et que tout va s’effondrer de toute manière. La première reconnaît que la technique a créé des problèmes, mais pense que toujours plus de technique (l’hydrogène, le numérique…) va les résoudre. On a vu des ingénieurs récemment suggérer d’utiliser la poussière lunaire pour bloquer les rayons du soleil.

« Les deux postures me semblent assez peu fécondes pour imaginer ce dont on a besoin, un type de société alternatif, dit l’historien de l’énergie. La technique a sa place pour régler certains problèmes et maintenir du confort matériel. C’est quand même un leurre de penser qu’elle pourra nous sauver à elle seule. »

La position des collapsologues lui semble tout aussi contreproductive en plus d’enfermer dans l’écoanxiété. « Il faut un discours plus rationnel : nous avons un challenge énorme devant nous, et il faut accepter la technique tout en changeant nos modes de vie, en particulier du point de vue de la consommation. »

Bref, il faut de la sobriété. On doit développer des voitures plus efficaces, recycler davantage, encourager l’économie circulaire, note le spécialiste. Tout cela est nécessaire. Il faut surtout plus de moins.

« Le problème, c’est que ces solutions sont prises dans la logique du capitalisme, ajoute M. Court. Elles ne peuvent par elles-mêmes contrer la tendance à l’accumulation, à la surproduction. Les notions de développement durable, le marché carbone, ces mesures n’ont pas eu les effets escomptés. Elles pourraient être utiles si, en même temps, on réfléchissait au mode de consommation, à nos besoins, à ce à quoi il faut renoncer. »

La réflexion débouche sur un plaidoyer pour une écologie radicale, mais acceptée démocratiquement. « Sinon, on va voir un retour des systèmes autoritaires, voire totalitaires, quand il faudra gérer l’urgence climatique au milieu du XXIe siècle, dit Victor Court. Honnêtement, c’est aussi pour ça que l’impératif écologique ne peut pas être nié par nos sociétés et notre monde. »

L’emballement du monde. Énergie et domination dans l’histoire des sociétés humaines Victor Court, Écosociété, Montréal, 544 pages