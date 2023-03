Les flâneurs

Aventures sur deux roues

Faire le tour du monde à vélo ? Le défi est plus mental que physique, écrit Jonathan B. Roy dans D’autres histoires à dormir dehors, le tome 2 de son périple. Formidable raconteur et photographe de talent, il lutte contre le vent en Patagonie, se fait frôler par des camions au Brésil, descend au fond d’une mine en Bolivie, se fait bouffer par les insectes au Paraguay, il gèle, il crève de chaleur… Surtout, il rencontre partout des humains généreux et accueillants. « Il n’est pas nécessaire de partir loin pour s’évader de son quotidien », conclut-il. L’aventure peut se trouver au coin de la rue.